Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu boyunca toplamda 28 araç ve 80 personel ile sokak ve kanatlı hayvanları besleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18-19 Nisan tarihleri arasında toplam 27 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. Elmadağ, Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan gibi ilçelerde besleme yapan ekipler, Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki güvercinleri de besledi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 27 ton mama dağıtıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Nisan 2020 tarihinde saat 00 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 27 ton mama dağıtıldı haberi güncellenecektir.