27 ton mama dağıtıldı

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu boyunca toplamda 28 araç ve 80 personel ile sokak ve kanatlı hayvanları besleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 18-19 Nisan tarihleri arasında toplam 27 ton mama dağıtımı gerçekleştirdi. Elmadağ, Çubuk, Beypazarı ve Nallıhan gibi ilçelerde besleme yapan ekipler, Hacı Bayram Veli Camisi’nin avlusundaki güvercinleri de besledi.







