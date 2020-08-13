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Ankara Haberleri: 2021 sonuna kadar tamamlanacak

ANKARA HABERLERİ

2021 sonuna kadar tamamlanacak

Hürriyet Haber
13.08.2020 - 00:27 |Son Güncelleme :

Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen 451 Konutun Temel Atma Töreni’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedelli proje kapsamındaki, iki binden fazla vatandaşın yaşayacağı konutların 2021 sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

Hürriyet Haber

"Ankara’nın her yerinde kentsel dönüşüm’ hedefiyle bugün Ankara’da toplam 21 riskli, 33 rezerv yapı alanımızda çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” diyen Bakan Kurum, şunları söyledi: “Altındağ’da, Ankara'yı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacak vizyon projeleri Altındağ Belediyesi’yle birlikte yürütüyoruz. Altındağ'daki projeler 4 etaptan oluşuyor. İlk etap Ankara Kalesi ve çevresini, ikinci etap Hergelen Meydanı'nın bulunduğu bölgeyi, üçüncü etap Ulus'taki ‘Yahudi Mahallesi’ olarak bilinen bölgeyi, dördüncü etap ise belediye binasının bulunduğu alanı kapsıyor.

MEYDAN VE OTOPARK

Altındağ Belediye binamız yaklaşık 12 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Belediyemizi başka bir alana taşıyacağız. Bu alanı tamamen 12 bin metrekare meydan, meydan altında da vatandaşlarımıza hizmet verecek otopark alanı olarak düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızı, esnafımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Kızılay'da ilk Türk mimari örneği olan Saraçoğlu Mahallesi var, yaklaşık 110 bin metrekarelik, atıl, kimsenin kullanmadığı, giremediği bir alan. Bu alana ilişkin projeleri tamamladık. Oradaki binalar, tescilli ağaçlar korunacak şekilde projemizi kuruldan geçirdik. Ruhsatımızı aldık, ihalemizi bir hafta sonra yapıyoruz."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 2021 sonuna kadar tamamlanacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 2021 sonuna kadar tamamlanacak haberi güncellenecektir.

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