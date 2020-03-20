174 dolmuşa günlük ilaçlama

Yolcu sayısının yüzde 50 azaldığını belirten Yalçın, “Odamız öncülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, bünyemizde bulunan 174 minibüsümüz virüs ve bakterilere karşı tepeden tırnağa ilaçlanıyor. Yolcu sayımızda yüzde 50 düşüş var, ancak önemli olan toplum sağlığı. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla minibüslerimizi tercih edebilir. Koronavirüs salgını nedeniyle şoför esnafımızı da uyardık. Hijyen kurallarına uymalarını istedik, onlar da gerekli tedbirleri araçlarında aldılar” bilgisini paylaştı.







