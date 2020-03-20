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Ankara Haberleri: 174 dolmuşa günlük ilaçlama

ANKARA HABERLERİ

174 dolmuşa günlük ilaçlama

Murat YILMAZ
20.03.2020 - 09:37 |Son Güncelleme :

Sincan, Etimesgut, Fatih, Yenikent, Temelli ve Eryaman bölgesine 174 dolmuş ile toplu taşıma hizmeti verdiklerini belirten Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, dolmuşları her gün düzenli olarak dezenfekte ettiklerini söyledi.

Murat YILMAZ

Yolcu sayısının yüzde 50 azaldığını belirten Yalçın, “Odamız öncülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, bünyemizde bulunan 174 minibüsümüz virüs ve bakterilere karşı tepeden tırnağa ilaçlanıyor. Yolcu sayımızda yüzde 50 düşüş var, ancak önemli olan toplum sağlığı. Müşterilerimiz gönül rahatlığıyla minibüslerimizi tercih edebilir. Koronavirüs salgını nedeniyle şoför esnafımızı da uyardık. Hijyen kurallarına uymalarını istedik, onlar da gerekli tedbirleri araçlarında aldılar” bilgisini paylaştı. 

174 dolmuşa günlük ilaçlama

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 174 dolmuşa günlük ilaçlama hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mart 2020 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 174 dolmuşa günlük ilaçlama haberi güncellenecektir.

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