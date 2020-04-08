17 bin kişiye nakit destek kartı

Yavaş, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnşaat işçisi 62, temizlik işçisi bin 790, kıraathane çalışanı bin 44, ayrıca; açlık sınırı altı 11 bin 407, taksici, servis, dolmuş, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar simit-satıcı: 3 bin 189 kişi olmak üzere toplam 17 bin 492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır” ifadelerini kullandı.
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