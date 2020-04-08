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Ankara Haberleri: 17 bin kişiye nakit destek kartı

ANKARA HABERLERİ

17 bin kişiye nakit destek kartı

Hürriyet Haber
08.04.2020 - 09:51 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartlarını dağıtmaya başladıklarını açıkladı.

Hürriyet Haber

Yavaş, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnşaat işçisi 62, temizlik işçisi bin 790, kıraathane çalışanı bin 44, ayrıca; açlık sınırı altı 11 bin 407, taksici, servis, dolmuş, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar simit-satıcı: 3 bin 189 kişi olmak üzere toplam 17 bin 492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

17 bin kişiye nakit destek kartı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 17 bin kişiye nakit destek kartı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Nisan 2020 tarihinde saat 09 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 17 bin kişiye nakit destek kartı haberi güncellenecektir.

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