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Ankara Haberleri: 100 bin koliyi nakliyeciler dağıtıyor

ANKARA HABERLERİ

100 bin koliyi nakliyeciler dağıtıyor

Hürriyet Haber
21.04.2020 - 10:27 |Son Güncelleme :

Nakliyecilerle iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda yardım kolilerini taşıtmaya başladı.

Hürriyet Haber

Nakliyeciler, BELSO Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilen gıda yardım kolilerini kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak. İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Halit Özdilek, işleri aksayan nakliyecilere destek olmak istediklerini belirterek, “Belediyemiz ve nakliyecilere ait toplam 150 araç, 500 personel ve diğer tüm ekipmanlarımız ile hazırız. Bu hafta içerisinde 100 bin koliyi dağıtacağız. En geç önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım kolilerinin dağıtımını bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

100 bin koliyi nakliyeciler dağıtıyor

BALKONDA KUTLAMA

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için farklı bir kutlama programı hazırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan Başkentli çocukları 23 Nisan günü balkonlarına davet eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, üstü açık 10 gezi aracıyla ilçe ilçe dolaşarak çocuk şarkıları eşliğinde animasyon gösterileriyle dolu bir kutlama gerçekleştirecek.

100 bin koliyi nakliyeciler dağıtıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 100 bin koliyi nakliyeciler dağıtıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Nisan 2020 tarihinde saat 10 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 100 bin koliyi nakliyeciler dağıtıyor haberi güncellenecektir.

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