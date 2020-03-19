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Ankara Haberleri: 1 asır sonra gün yüzüne çıktı

ANKARA HABERLERİ

1 asır sonra gün yüzüne çıktı

Hürriyet Haber
19.03.2020 - 09:37 |Son Güncelleme :

Ankara Üniversitesi arşivlerinden, Milli Mücadele öncesi ve Milli Mücadele dönemine ait özel ve birçoğu ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflar yayımlandı.

Hürriyet Haber

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü arşivlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele öncesi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına ait olan yaşamından, pek çoğu ilk kez görülen kareler yayımladı. O dönemde kahramanlıklarıyla Türk halkının geleceğini inşa eden, başta Atatürk olmak üzere milletimizin zorlu şartlar altındaki mücadelesi ve bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı tarihsel serüven, fotoğraflarla tekrar canlandı.

BÜYÜK DESTANI ANLATIYOR

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflarda, Milli Mücadele yıllarında Türk halkının diriliş destanını oluşturan tarihin kilometre taşları gözler önüne seriliyor. Fotoğraflar, Kurtuluş Savaşı’na uzanan yolda, Atatürk’ün Anafartalar Kahramanı olarak tüm Anadolu’da tanınmasını sağlayan ve halkın kurtuluşa, bağımsızlığa olan inancı ile bu azmini güçlendiren Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılında tarihimizin unutulmaz anlarını günümüz kuşaklarıyla buluşturuyor.

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1 asır sonra gün yüzüne çıktı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 1 asır sonra gün yüzüne çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Mart 2020 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 1 asır sonra gün yüzüne çıktı haberi güncellenecektir.

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