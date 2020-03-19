1 asır sonra gün yüzüne çıktı

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü arşivlerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele öncesi ve Kurtuluş Savaşı yıllarına ait olan yaşamından, pek çoğu ilk kez görülen kareler yayımladı. O dönemde kahramanlıklarıyla Türk halkının geleceğini inşa eden, başta Atatürk olmak üzere milletimizin zorlu şartlar altındaki mücadelesi ve bağımsızlığa uzanan yolda yaşadığı tarihsel serüven, fotoğraflarla tekrar canlandı.

BÜYÜK DESTANI ANLATIYOR

İlk kez gün yüzüne çıkan fotoğraflarda, Milli Mücadele yıllarında Türk halkının diriliş destanını oluşturan tarihin kilometre taşları gözler önüne seriliyor. Fotoğraflar, Kurtuluş Savaşı’na uzanan yolda, Atatürk’ün Anafartalar Kahramanı olarak tüm Anadolu’da tanınmasını sağlayan ve halkın kurtuluşa, bağımsızlığa olan inancı ile bu azmini güçlendiren Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yılında tarihimizin unutulmaz anlarını günümüz kuşaklarıyla buluşturuyor.

-23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

-Anadolu’yu Yunan askerlerinden temizleyen Atatürk ve silah arkadaşlarının zafer pozu

-Atatürk yaveri ile konuşurken

-Atatürk, Gazeteci Mustafa Şerif adıyla Trablusgarp Cephesi’nde

-Mustafa Kemal Atatürk ve Heyet-i Temsiliye 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi

-Mustafa Kemal Atatürk Yeniçeri Kıyafetlerle

-Yunan Ordusuna karşı açılan Batı Cephesinde Atatürk etkili bir mücadele dönemi başlattı