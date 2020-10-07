İlham Aliyev

Mikrofonu yolda hangi Azerbaycanlı’ya uzatsalar, aynı söz:

- 30 yıldır bugünü bekliyorduk.

Yaralı asker bile... Doktor’a “Elini çabuk tut” diyor

“Acele cepheye dönmem lazım.”

Bu insanlar 30 yıl önce belki de doğmamışlardı bile... Ya da küçücük çocuktular... Fakat aynı noktaya odaklanmışlar: İşgal altındaki vatan topraklarına.

Yazar Sevil Nuriyeva bu tabloyu “30 yıldır birikmiş milli enerji” olarak tanımlıyor. Harika.

Evet ama eksik

Kuru kuruya bir ateşkes çağrısı var ama...

Ermenistan’a