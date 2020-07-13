MUCİZE LEZZETLER
Zeytinli Tuzlu Kurabiye | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde zeytinli tuzlu kurabiye var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 125 g oda sıcaklığında tereyağı
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay bardağı kesik siyah zeytin
- 1 çay bardağı çekilmiş ceviz
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı kepekli un
- 1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörekotu
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde oda sıcaklığında beklemiş tereyağı, zeytinyağı, sirke, yumurta beyazı, yoğurt ve tuzu karıştırın.
- Karışıma doğranmış zeytin, ceviz, un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın.
- Yoğrulan hamurdan parçalar koparıp elinizle şekil verin.
- Pişirme kağıdı serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Kurabiyelerin üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.
- Üstüne çörek otu serpin.
- Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 35 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!
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