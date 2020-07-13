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MUCİZE LEZZETLER

Zeytinli Tuzlu Kurabiye | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde zeytinli tuzlu kurabiye var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 125 g oda sıcaklığında tereyağı 
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi 
  • 1 tatlı kaşığı tuz 
  • 1 çay bardağı kesik siyah zeytin
  • 1 çay bardağı çekilmiş ceviz
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı kepekli un
  • 1 paket kabartma tozu

 

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörekotu 

Tarif:

  • Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde oda sıcaklığında beklemiş tereyağı, zeytinyağı, sirke, yumurta beyazı, yoğurt ve tuzu karıştırın. 
  • Karışıma doğranmış zeytin, ceviz, un ve kabartma tozunu ekleyip yoğurmaya başlayın.
  • Yoğrulan hamurdan parçalar koparıp elinizle şekil verin.
  • Pişirme kağıdı serdiğiniz Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  • Kurabiyelerin üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün.
  • Üstüne çörek otu serpin.
  • Önceden ısıttığınız 170 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 35 dakika pişirin.
  • Afiyet olsun!

 

 

 

 

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