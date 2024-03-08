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MUCİZE LEZZETLER

Yoğurt tarifi | Mucize Lezzetler 

Sadece iki malzeme ile evde kolaylıkla yapabileceğiniz sağlıklı yoğurt tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 60 + Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Yoğurt makinesi

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

 

Yoğurt için;

 

  • 1,5 litre süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt

Tarif:

 

  1. Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
  2. Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
  3. Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
  4. Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
  5. 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
  1. Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve  Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Sütü yoğurt ile mayalandırmayı unutmayın.
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