MUCİZE LEZZETLER
Yoğurt tarifi | Mucize Lezzetler
Sadece iki malzeme ile evde kolaylıkla yapabileceğiniz sağlıklı yoğurt tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 60 + Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Yoğurt makinesi
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
Yoğurt için;
- 1,5 litre süt
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Tarif:
- Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içine metal kabı yerleştirin.
- Metal kabın içine sütü ekleyin ve lezzet sensörünü takıp kapağı kapatın.
- Ardından yoğurt butonuna basıp, normal modu seçip başlatın.
- Yoğurt ile mayalandırıp bir tur karıştırın ve tekrar kapağı kapatıp mayalanmaya bırakın.
- 5 saat sonunda yoğurdunuz hazır.
- Metal kabı Tadı Var® Probiyotik Yoğurt ve Kefir Makinesi ‘nin içinden çıkarıp kapağını kapatın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 12 saat dinlendirin.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Sütü yoğurt ile mayalandırmayı unutmayın.
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