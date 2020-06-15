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Vatandaşlar alev alev yanan çeşmeden kana kana su içiyor

Görenleri hayretler içerisinde bırakan olay, Bursa'da bir piknik alanındaki çeşmede yaşanıyor. Piknik alanındaki çeşmelerin suyu doğal gaz gibi yanıyor. Piknik yapan vatandaşlar bu çeşmeden su içtikten sonra suya çakmağı tuttukları vakit birden alev alıp yanmaya başlıyor. Suyun ateş söndürdüğüne alışık olan vatandaşlar suyun alev alıp yanmaya başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. Bölgedeki çeşmeler üniversiteler tarafından incelendi. Akan sular incelendiğinde çeşmelerden suyla birlikte yanıcı gaz da geldiği tespit edildi. Şu an yaz dönemi olduğu için sular az akıyor ve su normal seviyede yanıyor. Sular çoğaldığında su daha alevli yanmaya başlıyor. Suyun yandığını ilk defa görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Yanan suların olduğu bölgede yaşayan Özcan Dinçer, "Bu su 90 metreden çıkıyor. Buradaki bölgelerdeki sularda yanma var. Suya ateş tuttuğunuzda su yanmaya başlıyor. Üniversitelerden gelip suyu araştırdılar, suyla birlikte yanıcı gaz geldiği belirlendi. Şu an yaz dönemi olduğu için sular az akıyor. Sular çoğalınca daha çok yanmaya başlıyor. Biz bu sudan çıkan ateşle 3 yıl önce yumurta pişiriyorduk. Bu bölgedeki çok sayıda su kaynağı böyle ateş tutulduğunda yanıyor" şeklinde konuştu.Suyu ateş tutarak yakan Haluk Taran, "Bu suya ateş tutunca yanmaya başlıyor. Bu durum bölgedeki bir çok suda mevcut. İlk kez bu duruma şahit olanlar büyük şaşkınlık yaşıyor" dedi.
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