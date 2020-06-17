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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam >Vaser ile Yağ Aldırma Hakkında Bilmeniz Gerekenler
SAĞLIKLI YAŞAM

Vaser ile Yağ Aldırma Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu çok merak edilen vaser liposuction yani yağ aldırma konusunu açıklıyor.
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