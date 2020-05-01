Üniversiteli Büşra, hem çobanlık yapıyor hem de ressam...

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde yaşarken çizdiği resimler ile 'çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt , (22), koronavirüs salgını nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesi üzerine köyüne geldi. Hem ailesine yardım eden, hem de resim yapan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Büşra Öğüt, "Burada, benim üzerine çizim yapmayı sevdiğim çok fazla şey var. Taşlar, ağaçlar her şey var. O yüzden beni besleyen bir yer aslında burası" dedi.