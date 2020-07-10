Oynatma Listesi

İstanbul’un göbeğinde taksici rezaleti kamerada

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü

Yavru ayıyı vurup köpekleri üzerine saldı

5 Temmuz Oğlak Ay Tutulması | Tüm Burçlar Dikkat!

Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "

Cem Davran ve Çağla Şıkel İlk Kez Anlattı! Çok Konuşulacak O Anı I 46.Pantene Altın Kelebek Ödülleri

Kıvanç Tatlıtuğ, Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde İşe Başladı!

AIDS hakkında bilinmeyenler

Evde sırtınızı ve belinizi güçlendirebileceğiniz yoga akışı

Huawei Mate XS incelemesi

İçinizde kalan en büyük şey nedir?

Gmail'de gönderilen maili geri alma

Ragnarok'un Başrolü Herman Tommeraas İlk Kez Açıkladı! Erik Dalı Dansıyla Büyüledi!

Eski saksılarınıza yeniden hayat verin!

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Acun Ilıcalı! İşte Mehmet Üstündağ ile bu haftanın magazin gündemi...

Müge Akgün ünlü şeflerle korona krizini konuşuyor

Didem Balçın: “ Ünlü olayım ve çok param olsun gibi bir hayat yok ”

iPad Pro'ların sihirli klavyesi

Tüp bebek tedavisi kimlere yapılır?

iPhone SE 2020 incelemesi

Casper Excalibur G900 incelemesi

Berk Keklik (Uberkuloz), Acun Ilıcalı İle Jüri Üyeliği Yapmak İstediğini Söyledi

‘Su Damlasının Hikayesi’ yayında…

Gökçe Akyıldız uzun bir aradan sonra konuştu! Bakın hangi dizileri reddetmiş?

Evde Epilasyon ve Doğru Bilinen Yanlışlar

Akasya Asıltürkmen: "Çocuk Bakmak Çok Eğlenceli Bir Şey Değil"

İnsan neden kilo alır ?

Evde oturarak çalışanlar için sandalye egzersizleri

Ev yapımı kombucha tarifi

Veganlar da yiyebilir: Nohut dürüm

Evde sıkılanlara: Şablon baskı çalışması nasıl yapılır?

Evde bacak esneten yoga akışı

Nefes Alın !

Çocuklar için evde eğlenceli aktiviteler!

Sevda Erginci: Sıkıldım Demek Şımarıkça Geliyor I Kendim Doğurmuşum Gibi Hissediyorum

Proje Ekibi İncili Gastronomi Rehberini Anlatıyor

3 Mini Atıştırmalık | Mucize Lezzetler

Apple'ın açığını buldu, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi

Alnınızda hayatınızın sonuna kadar yazacak bir yazı olsaydı ne olurdu?

Sağlıklı bir cilt için nasıl beslenmeliyiz?

Stres ve kaygıyı azaltan yoga pratiği

Karın germe mevsimi başladı

Oppo Reno 3 Pro incelemesi

Evde aletsiz vücut geliştirme | Bacaklar için ideal program

Oyuncu İlayda Ildır: Çok ağlamam I Bazen yazılıyorum sanıyorlar I Sıcak ve samimi biriyim

Erkeklerin korkulu rüyası Jinekomasti

Saçlarınız için doğal maske ve vitaminli serum tarifleri!

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?

Coşkun Aral: Pazarları da gezdim, yarasa da yedim