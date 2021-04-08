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Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul Şişli'de girdiği iş yerlerinde masa üzerinde bulunan cep telefonlarını el çabukluğu yöntemiyle çalan Cezayir uyruklu R.A. polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şişli'de, özellikle Kuştepe Mahallesi'nde artan hırsızlık olaylarına karşı çalışmalarını yürüten Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerine giren ve el çabukluğu yöntemi ile masa üzerinde bulunan cep telefonlarını çalan bir hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerini dinleyip güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 4 hırsızlık olayının failinin aynı kişi olduğunu belirledi.

CEZAYİRLİ HIRSIZ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Yapılan çalışmaların ardından 4 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirenin Cezayir uyruklu 37 yaşındaki R.A. olduğu belirlendi. R.A.'nın Beyoğlu'nda oturduğu adresini belirleyen ekipler, eve yaptıkları baskında R.A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kimseye aldırmadan cep telefonlarını çaldı! O anlar kameraya yansıdı
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