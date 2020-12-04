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Ümraniye'de özel halk otobüsünün iş yerine girdiği kaza kamerada
Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Ümraniye'de özel halk otobüsünün iş yerine girdiği kaza kamerada
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