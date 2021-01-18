Otobüste yolcunun parasını alırken kameraya yansıyan şüpheli tutuklandı

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Ankara'da, belediye otobüsünde kalabalıktan faydalanarak yolcunun cebindeki 2 bin 500 lirayı 1 saniye içinde 'yankesicilik' yöntemiyle alırken güvenlik kameraya yansıyan Engin U, polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Kent merkezinde bindiği otobüsten inerken cebindeki 2 bin 500 liranın olmadığını fark eden yolcu, polise ihbarda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yolcunun parasını alırken görüntüye yansıyan kişinin, aynı suçtan çok sayıda kaydı olan ve bu işte uzman olduğu belirtilen Engin U. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin, otobüse binerken kart bastığı; fakat kartta bakiye olmadığı için geri dönerken arkasındaki yolcunun parasını 1 saniyede aldığı ve otobüsten indiği görüldü. Engin U, polisin çalışmasıyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı. Otobüs ve pazar yerlerinde yankesicilik yapan ve bu suçtan çok sayıda sabıkası bulunduğu belirlenen Engin U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.