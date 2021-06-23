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Magandalar çocuklara silah verip, havaya ateş açtırdı!

Samsun’da, açık havada düzenlenen nişanda magandalar, davetliler ve çocuklar arasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı. Bazılarının, çocukların eline tabanca verip, ateş açtırması, kameralara saniye saniye yansıdı.

Samsun’da, açık havada düzenlenen nişanda magandalar, davetliler ve çocuklar arasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açtı. Bazılarının, çocukların eline tabanca verip, ateş açtırması, kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, 8 Haziran günü akşam saatlerinde, Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Açık havada düzenlenen nişan töreninde çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı.

Magandalar, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı. Bazı magandaların ise çocukların eline tabanca vererek, havaya ateş açtırma anları, davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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Magandalar çocuklara silah verip, havaya ateş açtırdı!
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