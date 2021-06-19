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Can pazarı! Alevler tüm binayı sarınca...

Fatih'te çıkan yangında can pazarı yaşandı. 6 katlı binanın 5'inci katını saran alevler nedeniyle mahsur kalanlardan biri balkondan aşağıya atlamak istedi. Yaralı kişi, çevredekilerin seslenmesi sonrası atlamadı. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Fatih Aksaray Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın beşinci katında yer alan bir dairede saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dairede mahsur kalan 3 kişiden biri balkona çıkarak aşağıya atlamak istedi. Çevredekiler bu kişiye atlamaması için seslendi. Yaralı kişi balkon korkuluklarına çıkmak istediği sırada itfaiye geldi. İtfaiye merdiven uzatarak mahsur kalan kişiyi kurtardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan toplam 3 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.

"ÇIĞLIKLARI DUYDUM"

Sokakta esnaf olan Doğan Başçı, "Yukarıdan bağırma sesleri duydum. Baktığımda, alevleri gördüm. Hemen video kaydı aldım. Çığlıkları duyunca 110'u aradım. Hemen geldiler. Bir tanesi kurtarıldı, bir kişiyi de hastaneye kaldırdılar. İnşallah, durumları iyidir. İçeriden 2-3 kişinin sesi geliyordu" dedi.

 

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