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Oyuncu İlayda Alişan: “Kendimi keşif aşamasındayım”

Oyuncu İlayda Alişan hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na konuştu. Çok samimi bir insan olduğunu ve insanları hep aradığını söyleyen İlayda Alişan gelen bir soru üzerine set ortamında bunu koruması gerektiğini çünkü orada farklı bir disiplin olduğunu söyledi. Başarıyı şansa bağlamamak gerektiğine inanan Alişan “Herkes için bir sihirli değnek ihtiyacı vardır ancak ben tamamen çalışmaya inanan birisiyim. Henüz kendimi keşif aşamasındayım” dedi.

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