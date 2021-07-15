Vekâleten atama ne demek? Vekâleten atama hangi durumlarda yapılır?

Vekaleten atama kamu hizmetlerine tahsis edilen kadroların doldurulamamış (boş) olması veya doldurulduğu halde (dolu) ilgili personelin geçici bir süre görevinden ayrı kalması sebebiyle, söz konusu hizmetlerde aksama meydana gelmemesi için kadroya kurum içinden diğer kurumlardan veya açıktan geçici olarak 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesi hükmü uyarınca atanmasıdır.

Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara