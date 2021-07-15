Vekâleten atama ne demek? Vekâleten atama hangi durumlarda yapılır?
Gündemdeki haberler ardından vekaleten ve vekaleten atama terimlerinin anlamı merak konusu oldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Prof. Melih Bulu'nun yerine, yardımcısı Prof. Naci İnci vekaleten atandı. Haberler ardından vekaleten atama ile ilgili de araştırmalar başladı. Peki, vekaleten atama ne demek?
Vekaleten atama kamu hizmetlerine tahsis edilen kadroların doldurulamamış (boş) olması veya doldurulduğu halde (dolu) ilgili personelin geçici bir süre görevinden ayrı kalması sebebiyle, söz konusu hizmetlerde aksama meydana gelmemesi için kadroya kurum içinden diğer kurumlardan veya açıktan geçici olarak 657 sayılı Kanunun 86’ncı maddesi hükmü uyarınca atanmasıdır.
Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.