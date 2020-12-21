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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Mevcut Tedavi Yöntemleri ve Çalışmalar Mutasyonla Başa Çıkabilir mi?
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Mevcut Tedavi Yöntemleri ve Çalışmalar Mutasyonla Başa Çıkabilir mi?

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs'ün İngiltere'de geçirdiği mutasyonun ardından yayılma hızının yüzde 70 arttığını belirterek alarma geçti. Bazı Avrupa ülkeleri İngiltere'ye uçuşlarını kısıtlamaya başladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü bu yeni durumu değerlendirdi. Virüsün yayılma hızı artarken tahrip gücü de arttı mı? Bugüne kadarki aşı çalışmaları boşa mı gitti? Mevcut tedavi yöntemleri bu mutasyonla da baş edebilir mi? Prof. Dr. Özlü bu sorulara cevap verdi...
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