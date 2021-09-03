Megakent İstanbul’da fındık hasadı görenleri şaşırtıyor

Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da, üreticiler 50 yıldır kentin ekonomisine katkı sunuyor.

Ordu, Giresun ve Trabzon fındıkla özdeşleşse de “taşı toprağı altın İstanbul’da da fındık üretiliyor. İstanbul’da binin üzerinde aile, Şile ve Beykoz çevresinde fındık üretiyor. Yıllık 600 ile 900 ton arasında fındık üreten kent fındıkçıları, bu ürün sayesinde evine ekmek götürüyor.

Şile'ye gelen turistler, bölgede fındık üretimini görünce şaşırırken, kendiliğinden yetiştiğini düşünen turistler fındık topluyor. Üreticiler ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Üreticiler, fındıkları kendi tapulu arazilerine kendilerini diktiğini turistlere anlatsa da fındık toplayanları engelleyememekten yakınıyor.

Şile Gökmaslı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şile’de fındık ekiminin 50 yıl önce başladığını ve ondan önce bölgede elma üretimi yapıldığını anlattı. Fındık üretimine ilk başladıklarında işi çok iyi bilmediklerini belirten Şentürk, “Fındık diktikçe, üreticilerden de bilgi alarak bu işi öğrendik. Şu anda fındıktan oldukça iyi bir gelirimiz var. Şile’nin diğer köylerinde de fındık üretimi var. Artık bir kazanç kapısı. Toptancılar ve tüccarlara satıyoruz. Gökmaslı köyünün fındık miktarı yıllık 80 tonu buluyor. Biraz daha destek verilirse bu miktar daha da artacaktır.” diye konuştu.