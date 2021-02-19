Mars'a İniş Gerçekleşti! Hayat Belirtisi Bulunacak mı?

İTÜ Uzay Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, NASA'nın Mars'a indirdiği uzay aracının yapacağı çalışmaları Hürriyet.com.tr'ye anlattı. Aracın temel görevinin Mars'ta geçmişte hayat olduğuna dair tezleri kanıtlamak üzere bulguları aramak olduğunu belirten Aslan 'Bu kez özenle seçilmiş zor bir alana iniş yapıldı. Bu bölgede mikrofosiller aranacak. Bir de küçük bir helikopter gönderildi. Veri toplamak için. Bu helikopterin uçup uçmayacağı da ilk kez değerlendirilecek. Ayrıca İlk defa Mars'ın atmosferinden ki karbondioksit ağırlıklı, bundan oksijen elde edilmeye çalışılacak. Oksijen hem solunum hem de yakıt açısından önemli. Bu çalışmalar ilk kez denenmiş olacak.' dedi.