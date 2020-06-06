Rus spiker Maria Dilek Gladkikh anlattı! İşte Putin’in ilk defa duyacağınız ramazan anısı

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Rusya devlet kanalı “Russia24” ün ana haber spikeri Maria Dilek Gladkikh hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ile çok sayıda program yaptığını söyleyen Gladkikh yaşadıkları anıyı ilk kez paylaştı. Rus spiker, ramazan ayında basına kapalı gerçekleşen bir toplantıda Putin, “Niye içmiyorsun kızım?” dediğinde, “Kusura bakmayın Ramazan ayı var. Bu ayda içmemeye gayret ediyorum” dediğini söyledi. İşte çok konuşulacak röportajın tamamı...