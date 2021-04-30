MUCİZE LEZZETLER
Lorlu Ay Poğaça Tarifi | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde lorlu ay poğaça tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 1 paket kuru maya
- 3 yemek kaşığı şeker
- 1 çay bardağı ılık su
- 1,5 su bardağı ılık süt
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tuz
- 40 g oda sıcaklığında tereyağı
- 6,5 su bardağı un
İç harcı için;
- 1 su bardağı beyaz peynir
- 1/4 demet maydanoz
Üzerine sürmek için;
- 1 adet yumurta sarısı
- Çörekotu
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesine maya, şeker, 2 yemek kaşığı un ve ılık suyu koyup karıştırın ve 5 dakika bekletin.
- Maya aktif olunca üzerine; sıvı yağ, süt, yumurta, un, tuz, tereyağını ekleyip 10 dakika yoğurun.
- Hamuru 30 dakika mayalanması için Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesi içinde oda sıcaklığında dinlendirin.
- İç harcı için ince ince doğradığınız maydanozları peynirle beraber bir kasede karıştırın.
- Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinizde açın ve içine hazırladığınız iç harçtan ekleyip kapatın.
- Hamura ay şeklini verip Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
- Tüm hamuru ve iç harcı bitirdikten sonra poğaçalarınızın mayalanması için 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
- Bekleyen poğaçaların üzerine yumurta sarılarını sürün, çörekotunu serpin.
- Önceden ısıttığınız 160 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da önce 30 dakika pişirin.
- Ardından dereceyi 190'a çıkartıp üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun!
GÜNCELLENME