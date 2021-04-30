MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Lorlu Ay Poğaça Tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Lorlu Ay Poğaça Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde lorlu ay poğaça tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 paket kuru maya
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1,5 su bardağı ılık süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 40 g oda sıcaklığında tereyağı
  • 6,5 su bardağı un

İç harcı için;

  • 1 su bardağı beyaz peynir
  • 1/4 demet maydanoz

Üzerine sürmek için;

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Çörekotu

Tarif:

  1. Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesine maya, şeker, 2 yemek kaşığı un ve ılık suyu koyup karıştırın ve 5 dakika bekletin.
  2. Maya aktif olunca üzerine; sıvı yağ, süt, yumurta, un, tuz, tereyağını ekleyip 10 dakika yoğurun.
  3. Hamuru 30 dakika mayalanması için Arçelik Multi Şef Mutfak Makinesi kasesi içinde oda sıcaklığında dinlendirin.
  4. İç harcı için ince ince doğradığınız maydanozları peynirle beraber bir kasede karıştırın.
  5. Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinizde açın ve içine hazırladığınız iç harçtan ekleyip kapatın.
  6. Hamura ay şeklini verip Arçelik Ankastre Fırın tepsisine dizin.
  7. Tüm hamuru ve iç harcı bitirdikten sonra poğaçalarınızın mayalanması için 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
  8. Bekleyen poğaçaların üzerine yumurta sarılarını sürün, çörekotunu serpin.
  9. Önceden ısıttığınız 160 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da önce 30 dakika pişirin.
  10. Ardından dereceyi 190'a çıkartıp üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

 

 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
MSB paylaştı: Ele geçirilen mühimmat METİ Timi tarafından imha edildi
Bebeğinin cansız bedenini kucağında taşıdı
Emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta sıkı denetim
İmalat sektörüne destek
Türk aileye ırkçı kabus

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler