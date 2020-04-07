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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Kelimelerin Dili: Nüanslar
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Kelimelerin Dili: Nüanslar

Günlük hayatta kullandığımız yabancı kelimelerin anlamlarını inceliyoruz. Musa Kesler'le birlikte kelimeler büyülü bir şekilde dile geliyor.
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