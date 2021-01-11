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Kahvaltılar İçin 3 Pratik Öneri | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kahvaltılar İçin 3 Pratik Öneri var! (Sponsorlu İçerik)

Croque Madame 

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Malzemeler:

  • 4 büyük tost ekmeği
  • 2 tatlı kaşığı tereyağı
  • 4 dilim emmental peyniri
  • 4 dilim dana jambon
  • 2 adet yumurta

Sosu için;

  • 220 ml süt
  • 2 çay kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı toz parmesan
  • 2 yemek kaşığı rende emmental peyniri
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber

Tarif:

  1. Ekmekleri Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 tatlı kaşığı tereyağında önlü arkalı kızartın.
  2. Ardından ekmekleri Arçelik Grion Ankastre Fırın tepsisine alın, üzerine emmental peyniri ve jambon koyun.
  3. Süt ve unu kıvam alana kadaArçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte durmadan çırparak pişirin.
  4. Un ve süt iyice kıvama gelince emmental peyniri rendesi, toz parmesan, tuz ve karabiberi ekleyip çırpıcıyla iyice karıştırın.
  5. Karışımı hazırladığınız tostların üzerine dökün.
  6. Tostlarınızı önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Grion Ankastre Fırında üzeri kızarana kadar 5-6 dakika pişirin.
  7. Yumurtayı da Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 tatlı kaşığı tereyağında pişirin.
  8. Tostun üzerine koyarak servis edin.
  9. Afiyet olsun!

 

Pastırmalı Patates Tost 

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Malzemeler:

  • 3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 6-7 dilim pastırma

Tarif:

  1. Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın.
  2. Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.
  3. Arçelik Tost Makinesi’ni iyice ısıtın.
  4. Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin.
  5. Ardında pastırmaları da koyun ve tostunuzu katlayın.
  6. İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
  7. Afiyet olsun!

Keçi Peynirli Tost

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Keçi Peynirli Tost var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • Bazlama
  • Keçi peyniri
  • Roka
  • Tereyağı
  • Zeytin
  • 2 tane yeşil biber
  • 4 parça kuru domates

 

Yapılışı:

  • Bazlamalar dilimlenir, ikiye kesilir.
  • Dilimlenmiş keçi peyniri bazlamaların içine koyulur. İçine ve dışına tereyağı sürülür.
  • Arçelik Tost Makinesi ısıtılır, bazlamalar tost makinesine konur. Peynirler biraz eriyince içlerine rokalar eklenir.
  • Tostlar hazırlanınca üçgen kesilir yanına domates, zeytin ve közlenmiş yeşil biberle servis edilir.
  • Arçelik Çay Makinesi’nde yapılan enfes çayla servis edilir

 

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