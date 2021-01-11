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Kahvaltılar İçin 3 Pratik Öneri | Mucize Lezzetler
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Croque Madame
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Malzemeler:
- 4 büyük tost ekmeği
- 2 tatlı kaşığı tereyağı
- 4 dilim emmental peyniri
- 4 dilim dana jambon
- 2 adet yumurta
Sosu için;
- 220 ml süt
- 2 çay kaşığı un
- 1 yemek kaşığı toz parmesan
- 2 yemek kaşığı rende emmental peyniri
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Ekmekleri Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 tatlı kaşığı tereyağında önlü arkalı kızartın.
- Ardından ekmekleri Arçelik Grion Ankastre Fırın tepsisine alın, üzerine emmental peyniri ve jambon koyun.
- Süt ve unu kıvam alana kadar Arçelik Ankastre Ocak’ta kısık ateşte durmadan çırparak pişirin.
- Un ve süt iyice kıvama gelince emmental peyniri rendesi, toz parmesan, tuz ve karabiberi ekleyip çırpıcıyla iyice karıştırın.
- Karışımı hazırladığınız tostların üzerine dökün.
- Tostlarınızı önceden ısıtılmış 200 derecelik Arçelik Grion Ankastre Fırın’da üzeri kızarana kadar 5-6 dakika pişirin.
- Yumurtayı da Arçelik Ankastre Ocak’ta 1 tatlı kaşığı tereyağında pişirin.
- Tostun üzerine koyarak servis edin.
- Afiyet olsun!
Pastırmalı Patates Tost
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Malzemeler:
- 3 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)
- 1 adet yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 6-7 dilim pastırma
Tarif:
- Rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız patatesleri geniş bir kaseye aktarın.
- Üzerine yumurta, tuz, karabiber, sıvı yağ ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve güzelce karıştırın.
- Arçelik Tost Makinesi’ni iyice ısıtın.
- Pişirme kağıdını da tost makinesine göre katlayın ve içine hazırladığınız harcı serin.
- Ardında pastırmaları da koyun ve tostunuzu katlayın.
- İyice ısınmış tost makinesinde patates tostunuzu iyice kızarana kadar pişirin. Ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
- Afiyet olsun!
Keçi Peynirli Tost
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Malzemeler:
- Bazlama
- Keçi peyniri
- Roka
- Tereyağı
- Zeytin
- 2 tane yeşil biber
- 4 parça kuru domates
Yapılışı:
- Bazlamalar dilimlenir, ikiye kesilir.
- Dilimlenmiş keçi peyniri bazlamaların içine koyulur. İçine ve dışına tereyağı sürülür.
- Arçelik Tost Makinesi ısıtılır, bazlamalar tost makinesine konur. Peynirler biraz eriyince içlerine rokalar eklenir.
- Tostlar hazırlanınca üçgen kesilir yanına domates, zeytin ve közlenmiş yeşil biberle servis edilir.
- Arçelik Çay Makinesi’nde yapılan enfes çayla servis edilir
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