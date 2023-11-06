Kadın girişimciye 5 yılda 150 milyar TL’lik destek

Kadın girişimciler için kendilerini danışman banka olarak konumlandırmaya çalıştıklarını belirten Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya “Son beş yılda kadın girişimcilere sağladığımız finansman tutarı 150 milyara ulaştı. Bu rakam kadın girişimcileri ayrı segmentte değerlendirip destek vermeye başlayan ilk banka olarak bundan sonraki dönemde neler yapabileceğimizin kanıtı” diye konuştu. Kaya finansman dışında kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirdikleri eğitim, yeni pazarlara açılma ve cesaretlendirme konusundaki projelerle ilgili de bilgi verdi.