Evde sıkılanlara: Şablon baskı çalışması nasıl yapılır?

Evde canınız sıkılıyor, yapacak bir şey mi arıyorsunuz? Sizin için harika bir önerimiz var: Baskı çalışması! Yapacağınız bu çalışmayla renkler içinde kaybolup mükemmel sanat eserlerine imza atabilirsiniz. Dilerseniz sonrasında duvarınıza asarak odanızı renklendirebilirsiniz. Görsel Sanatlar Öğretmeni Eda Demirci; hem yetişkinler hem de çocuklar için şablon baskı çalışmalarını detaylarıyla anlattı, gerekli malzemeleri ve çalışmanın nasıl yapılacağını adım adım sıraladı.