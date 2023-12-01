MUCİZE LEZZETLER
Mutfak: Türk mutfağı
Çikolatalı milföy tarifi | Mucize Lezzetler
Dışı çıtır milföy, içi ise akışkan çikolata dolu bu leziz tarifi sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 4 adet milföy hamuru
- 6 yemek kaşığı eritilmiş çikolata
Üzeri için;
- 1 adet yumurta akı
- 2 yemek kaşığı toz şeker
Tarif:
- Öncelikle milföyleri ortadan kesin.
- Ardından her milföyün ortasına bir bıçak yardımı ile çikolata sürün.
- Milföylerin iki kenarını ortada birleştirin ve uç kısımlarının açılmaması için de çatal yardımı ile bastırın.
- Üzerine ise verev şeklinde kesikler atın.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün haznesine aldığınız milföylerin üzerine fırça yardımı ile yumurta akı sürüp, hamurun her yerine şeker serpin.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ü fırın- kek moduna alarak alarak 160 derece de 20 dakika pişirin.
- Çikolatalı milföyleriniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde çikolatalı milföylerinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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