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MUCİZE LEZZETLER

Çikolatalı milföy tarifi | Mucize Lezzetler 

Dışı çıtır milföy, içi ise akışkan çikolata dolu bu leziz tarifi sizin için derledik. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fritöz

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

 

Malzemeler:

 

  • 4 adet milföy hamuru
  • 6 yemek kaşığı eritilmiş çikolata

Üzeri için;

  • 1 adet yumurta akı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

 

Tarif:

 

  1. Öncelikle milföyleri ortadan kesin.
  2. Ardından her milföyün ortasına bir bıçak yardımı ile çikolata sürün.
  3. Milföylerin iki kenarını ortada birleştirin ve uç kısımlarının açılmaması için de çatal yardımı ile bastırın.
  4. Üzerine ise verev şeklinde kesikler atın.
  5. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz ün haznesine aldığınız milföylerin üzerine fırça yardımı ile yumurta akı sürüp, hamurun her yerine şeker serpin.
  6. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ü fırın- kek moduna alarak alarak 160 derece de 20 dakika pişirin.
  7. Çikolatalı milföyleriniz hazır.
  8. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi nde demlemiş olduğunuz çay eşliğinde çikolatalı milföylerinizi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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