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MUCİZE LEZZETLER

Çikolatalı kek tarifi | Mucize Lezzetler 

Lezzetli ve bir o kadar da iştahları kabartan çikolatalı kek tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay 

Süre: 30 Dakika 

Porsiyon: 4-6 kişilik 

Pişirme Tekniği Fritöz 

Mutfak: Türk mutfağı 

Kullanılan ürünler; 

Malzemeler:  

  • 3 adet yumurta 
  • 1 su bardağı süt 
  • Yarım su bardağı sıvı yağ 
  • 1 su bardağı toz şeker 
  • 3 yemek kaşığı kakao  
  • 1 paket kabartma tozu 
  • 1 paket vanilya 
  • 2 su bardağı un 
  • Yarım su bardağı damla çikolata 
  • 4 paket çikolata 

Tarif:  

  1. Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi nin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın. 
  2. Ardından sıvı yağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya, damla çikolata ve unu ekleyip karıştırmaya devam edin. 
  3. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ilk haznesine hazır olan karışımı dökün. 
  4. İkinci hazne için malzemeleri aynı ölçüde hazırlayın. 
  5. Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün iki haznesini hamur işi programına alıp, 180 derece sıcaklıkta 45 dakikaya ayarlayın. 
  6. Çikolatalı kekiniz hazır.
  7. En son Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinde Benmari usulü çikolataları eritin.
  8. Hazır olan çikolata sosunu kekin üzerine döküp pasta spatulası ile her yerine yedirin.
  9. Arçelik Telve Türk Kahve Makinesihazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz. 

Afiyet Olsun! 

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