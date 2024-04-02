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Çikolatalı kek tarifi | Mucize Lezzetler
Lezzetli ve bir o kadar da iştahları kabartan çikolatalı kek tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği Fritöz
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un
- Yarım su bardağı damla çikolata
- 4 paket çikolata
Tarif:
- Arçelik Gurme Profesyonel Mutfak Makinesi’ nin içine yumurta ve şekeri ekleyip beyaz renk olana kadar karıştırın.
- Ardından sıvı yağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya, damla çikolata ve unu ekleyip karıştırmaya devam edin.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün ilk haznesine hazır olan karışımı dökün.
- İkinci hazne için malzemeleri aynı ölçüde hazırlayın.
- Gurme DuoFry™ Az Yağlı Fritöz’ ün iki haznesini hamur işi programına alıp, 180 derece sıcaklıkta 45 dakikaya ayarlayın.
- Çikolatalı kekiniz hazır.
- En son Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan sos tenceresinde Benmari usulü çikolataları eritin.
- Hazır olan çikolata sosunu kekin üzerine döküp pasta spatulası ile her yerine yedirin.
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ hazırlamış olduğunuz bol köpüklü kahve eşliğinde kekinizi servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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