Burcu Kıratlı ilk kez itiraf etti: Mahkemede hakime hanım Sence barışırlar mı? diye sordu.

Oyuncu Burcu Kıratlı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na çok samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Sinan Akçıl ile evliliği, boşanması ve ardından tekrar barışmaları magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Kıratlı ilk kez bu konuda bu kadar çok konuştuğunu belirterek Sinan Akçıl’ı tek kelime “aşk” ile tanımlayabildiğini söyledi. Birbirlerinde eksik olan yerleri tamamladıklarını itiraf eden güzel oyuncu boşanma sürecinde mahkemede yaşadıkları bir anıyı ilk kez anlattı. İşte o anlar…