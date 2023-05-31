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MUCİZE LEZZETLER

Bezelyeli dip sos tarifi | Mucize Lezzetler

Hafif kavrulmuş çam fıstıklarıyla lezzetine lezzet kattığımız bezelyeli dip sos tarifi. (Sponsorlu İçerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 Dakika

Porsiyon: 4 kişilik

Pişirme Tekniği: YOK

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Malzemeler:

  • 50 g çam fıstığı
  • 500 g bezelye (haşlanmış)
  • 4 yaprak taze fesleğen
  • 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu
  • 1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tarif:

  1. Taze fesleğen yapraklarını yıkayıp doğrayın.
  2. Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tavada çam fıstıklarını hafif kavurun.
  3. Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ‘nin içine bezelye, kavrulmuş çam fıstığı, fesleğen, zeytinyağı, karabiber ve deniz tuzunu ekleyip püre haline gelene kadar karıştırın.
  4. Bezelyeli dip sosunuz hazır.

Afiyet Olsun!

HOW TO NOTLARI

  • Sosun sulu bir püre gibi olmasını engellemek için zeytinyağını mutlaka kullanın.

 

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