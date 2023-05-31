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Bezelyeli dip sos tarifi | Mucize Lezzetler
Hafif kavrulmuş çam fıstıklarıyla lezzetine lezzet kattığımız bezelyeli dip sos tarifi. (Sponsorlu İçerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 Dakika
Porsiyon: 4 kişilik
Pişirme Tekniği: YOK
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Malzemeler:
- 50 g çam fıstığı
- 500 g bezelye (haşlanmış)
- 4 yaprak taze fesleğen
- 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu
- 1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tarif:
- Taze fesleğen yapraklarını yıkayıp doğrayın.
- Arçelik Ankastre Ocak ‘ta yer alan derin bir tavada çam fıstıklarını hafif kavurun.
- Ardından Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti ‘nin içine bezelye, kavrulmuş çam fıstığı, fesleğen, zeytinyağı, karabiber ve deniz tuzunu ekleyip püre haline gelene kadar karıştırın.
- Bezelyeli dip sosunuz hazır.
Afiyet Olsun!
HOW TO NOTLARI
- Sosun sulu bir püre gibi olmasını engellemek için zeytinyağını mutlaka kullanın.
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