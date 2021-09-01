Acının sofralara yolculuğu

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kadınlar tarafından kurulan 'Besnili Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' üyeleri, salça ve pul biber yapımı için hummalı şekilde çalışmaya başladı. Kooperatif üyesi kadınlar, 10 dönüm alanda ekili biberin hasadını yaptıktan sonra biberleri organik yöntemlerle salça ve pul bibere dönüştürerek, tüketiciye ulaştırıyor. Hasadı yapılan 40 ton biber, salça ve pul biber olarak satıldıktan sonra elde edilecek gelirin bir kısmı öğrencilere burs olarak dağılacak, geri kalan bölümü ise kadınlar arasında paylaştırılacak.