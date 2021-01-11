MUCİZE LEZZETLER
Malzemeler:
Taco kabukları için;
3 Tatlı Atıştırmalık | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde 3 Tatlı Atıştırmalık var! (Sponsorlu İçerik)
Çikolatalı Dondurmalı Taco
Malzemeler:
Taco kabukları için;
- 2 bütün yumurta
- 2 büyük yumurta akı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- 1/4 fincan + 1 yemek kaşığı esmer şeker
- 1 fincan tam tahıllı un
- 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, erimiş ve ılık
- 1 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı süt (hamur katı olursa 3 yemek kaşığı)
Dolgusu için;
- 4 bardak (450/500 g) vanilyalı dondurma
- 200 g bitter çikolata
- ¼ bardak (60 ml) hindistan cevizi yağı
- Süslemek için; fındık, çikolata
Tarif:
- Yumurta ve şekerler Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’te çırpılır.
- Süt, vanilya ve tereyağı eklenir, çırpılmaya devam edilir.
- Un ve kakao da eklenir pürüzsüz olana kadar çırpılır.
- Arçelik Ankastre Ocak'ta tava ısıtılır, yağlanır. Bir seferde ⅓ fincan karışım tavaya eklenir krep gibi iki tarafı pişirilir.
- Yüzeyde kabarcıklar oluşana kadar iki tarafı da pişirilir.
- Ardından ters çevrilmiş muffin kalıplarının arasına şekil vererek yerleştirilir. Ve soğuyup şekil alması için Arçelik No Forst Buzdolabı’nın buzluğuna koyulur.
- Çikolata ve hindistancevizi yağı benmari usulü eritilir.
- Taco kabukları dondurucudan çıkartılır ve eritilmiş çikolata kabukların içerisine sürülür. Ardından kabuk tekrar sertleşene kadar 20 dakika boyunca tekrar dondurucuya koyulur.
- Son olarak tacolar dolaptan alınır ve dondurmalar aralarına yerleştirilir.
- Dondurma kısımları fındık, fıstık ya da çikolatayla süslenir.
- Hemen servis yapılır veya yemeye hazır olana kadar dondurucuya geri koyulur.
Ananas Tatin
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Malzemeler:
- 1 adet Ananas
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1/4 su bardağı esmer şeker
- 4 yemek kaşığı portakal suyu
- 1 yemek kaşığı file badem
- 2 top sade dondurma
Yapılışı:
- Arçelik Ankastre Ocak’ta tereyağı ile şeker tavada eritilir.
- Portakal suyu ilave edilir ve ısınana kadar pişirilir.
- Ananas dilimleri tavaya alınır her iki tarafı esmerleşinceye kadar pişirilir. Dilimler esmerleşince tavadan alınır.
- File badem ile süslenir, bir top dondurma ananasların ortasına koyulur, bekletmeden servis yapılır.
Bademli İncirli Sağlık Küpleri
Malzemeler:
İncir dolgusu için:
- 8 adet taze siyah incir
- 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu
Kabuk / Kırıntı Katmanı İçin:
- 1 buçuk su bardağı çiğ badem
- 1/2 su bardağı öğütülmüş keten tohumu
- 5 adet orta boy hurma
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- 2 tatlı kaşığı badem sütü
Tarif:
İncir dolgusu için:
- Taze incirler ve keten tohumu Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’yerleştirilir ve pürüzsüz olana kadar çekilir. Kenara alınır.
Kabuk / Kırıntı Katmanı İçin:
- Badem ve keten tohumu Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’eklenir, 1 dakika karıştırılır.
- Vanilya ve badem sütü de eklenir. (1 tk ile başlayıp, karışım kuru ise bir diğeri eklenir) ve karışım yapışkan bir top haline gelene kadar işleme devam edilir.
- Karışımın 2/3'ü alınır ve pişirme kabının içine taban yapılır. Elle/bardakla düzleştirilir.
- İncir dolgusu tabakanın üzerine doldurulur.
- Kalan karışım ise en üste elle parçalanır.
- 30 dakika boyunca Arçelik No Forst Buzdolabı'nın derin dondurucu bölümüne koyulur.
- Dondurucudan çıkarılır ve kesilip servis edilir.
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