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MUCİZE LEZZETLER

3 Tatlı Atıştırmalık | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde 3 Tatlı Atıştırmalık var! (Sponsorlu İçerik)

Çikolatalı Dondurmalı Taco

Malzemeler:

Taco kabukları için;

  • 2 bütün yumurta
  • 2 büyük yumurta akı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı vanilya
  • 1/4 fincan + 1 yemek kaşığı esmer şeker 
  • 1 fincan tam tahıllı un
  • 4 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı, erimiş ve ılık
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 2 yemek kaşığı süt (hamur katı olursa 3 yemek kaşığı)

 

Dolgusu için;

  • 4 bardak (450/500 g) vanilyalı dondurma
  • 200 g bitter çikolata
  • ¼ bardak (60 ml) hindistan cevizi yağı
  • Süslemek için; fındık, çikolata

 

Tarif:

  • Yumurta ve şekerler Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef’te çırpılır.
  • Süt, vanilya ve tereyağı eklenir, çırpılmaya devam edilir.
  • Un ve kakao da eklenir pürüzsüz olana kadar çırpılır.
  • Arçelik Ankastre Ocak'ta tava ısıtılır, yağlanır. Bir seferde ⅓ fincan karışım tavaya eklenir krep gibi iki tarafı pişirilir.
  • Yüzeyde kabarcıklar oluşana kadar iki tarafı da pişirilir.
  • Ardından ters çevrilmiş muffin kalıplarının arasına şekil vererek yerleştirilir. Ve soğuyup şekil alması için Arçelik No Forst Buzdolabı’nın buzluğuna koyulur.
  • Çikolata ve hindistancevizi yağı benmari usulü eritilir.
  • Taco kabukları dondurucudan çıkartılır ve eritilmiş çikolata kabukların içerisine sürülür. Ardından kabuk tekrar sertleşene kadar 20 dakika boyunca tekrar dondurucuya koyulur.
  • Son olarak tacolar dolaptan alınır ve dondurmalar aralarına yerleştirilir. 
  • Dondurma kısımları fındık, fıstık ya da çikolatayla süslenir.
  • Hemen servis yapılır veya yemeye hazır olana kadar dondurucuya geri koyulur.

Ananas Tatin 

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ananas Tatin var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 1 adet Ananas 
  • 2 yemek kaşığı tereyağı 
  • 1/4 su bardağı esmer şeker 
  • 4 yemek kaşığı portakal suyu 
  • 1 yemek kaşığı file badem 
  • 2 top sade dondurma

Yapılışı:

  • Arçelik Ankastre Ocak’ta tereyağı ile şeker tavada eritilir.
  • Portakal suyu ilave edilir ve ısınana kadar pişirilir.
  • Ananas dilimleri tavaya alınır her iki tarafı esmerleşinceye kadar pişirilir. Dilimler esmerleşince tavadan alınır.
  • File badem ile süslenir, bir top dondurma ananasların ortasına koyulur, bekletmeden servis yapılır.

Bademli İncirli Sağlık Küpleri 

Malzemeler:

 

İncir dolgusu için:

  • 8 adet taze siyah incir
  • 1 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

 

Kabuk / Kırıntı Katmanı İçin:

  • 1 buçuk su bardağı çiğ badem
  • 1/2 su bardağı öğütülmüş keten tohumu
  • 5 adet orta boy hurma
  • 1 tatlı kaşığı vanilya
  • 2 tatlı kaşığı badem sütü

Tarif:

 

İncir dolgusu için:

 

Kabuk / Kırıntı Katmanı İçin:

  • Badem ve keten tohumu Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’eklenir, 1 dakika karıştırılır.
  • Vanilya ve badem sütü de eklenir. (1 tk ile başlayıp, karışım kuru ise bir diğeri eklenir) ve karışım yapışkan bir top haline gelene kadar işleme devam edilir.
  • Karışımın 2/3'ü alınır ve pişirme kabının içine taban yapılır. Elle/bardakla düzleştirilir.
  • İncir dolgusu tabakanın üzerine doldurulur.
  • Kalan karışım ise en üste elle parçalanır.
  • 30 dakika boyunca Arçelik No Forst Buzdolabı'nın derin dondurucu bölümüne koyulur.
  • Dondurucudan çıkarılır ve kesilip servis edilir.
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