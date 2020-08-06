1800 yıllık yazıt, definecilerin kurbanı oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yer alan ve halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen 1800 yıllık tarihi yazıt, defineciler tarafından delinerek tahrip edildi. Büyük İskender'den 500 yıl sonra yaptırılan ancak halk arasında 'İskender Yazıtı' olarak bilinen yazıt, Gülek Boğazı'nda yer alıyor. Roma İmparatoru Caracalla'ya (198-217) ait olduğu bilinen ve 216 yılında Part İmparatorluğu'na karşı sefer yapılırken, Büyük İskender gibi Gülek Boğazı'ndan geçen Caracalla'nın lejyonerlerin rahat hareket edebilmesi için boğazı genişlettiği belirtiliyor. Yazıtta Latince, "İmparator Caesar Marcus Aurelius Antoninus sadık, mutlu, yenilmez Augustus (Caracalla) bu yolu dağları delerek yaptırdı" yazısı yer alıyor. Altta yer alan iki satırda ise Kapadokya bölgesi ile Kilikya bölgesinin sınırını belirten 'Kilikya'nın Sınırı' yazısı bulunuyor.