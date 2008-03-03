OkuyucularÄ±mla bu yazÄ±da, Mundane denen bu astroloji-istatistik konusunu paylaÅŸÄ±yorum. Bu yÃ¶ntem savaÅŸlar iÃ§in olduÄŸu kadar, ekonomide, politika ve doÄŸa olaylarÄ±nda da kullanÄ±lmakta. Burada yÄ±ldÄ±zlar bizi yÃ¶netiyor kuÅŸkusunun veya inancÄ±nÄ±n yerine, gezegenlerin yer deÄŸiÅŸtirmeleriyle, dÃ¼nyada yaÅŸanan olaylar arasÄ±ndaki matematiksel iliÅŸki dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinin konulmasÄ± gerekmektedir. Ve TÃ¼rkiye geÃ§miÅŸe bakmamÄ±z kaydÄ±yla, acaba ÅŸimdi nereye gidiyor?

SavaÅŸ yasaktÄ±r... savaÅŸ suÃ§tur... savaÅŸ gÃ¼nahtÄ±r...

Her geÃ§en gÃ¼n daha Ã§ok insan, buna inanÄ±yor; savaÅŸÄ±n Ã§aresi veya Ã¶nlemi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z demokrasi ise, Ã¶zellikle KomÃ¼nist rejimlerin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼nden sonra daha fazla benimsenmesine raÄŸmen, savaÅŸlar yine de azalmÄ±yor. Ama hala sÄ±ÄŸÄ±nacaÄŸÄ±mÄ±z bir umut limanÄ± var. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tarih bize demokrasilerin kan bedelinin, totaliter rejimlerden daha az olduÄŸunu Ã¶ÄŸretiyor. Fakat, hala mutlu deÄŸiliz, demokrasiye daha Ã§ok inanmamÄ±za raÄŸmen, yine de barÄ±ÅŸa ulaÅŸamÄ±yoruz... Peki neden?

Ã–ncelikle bilelim ki, savaÅŸlarÄ±n ve yanÄ±sÄ±ra da toplumsal Ã§alkantÄ±larÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n anakronik sÃ¼reÃ§leri vardÄ±r. Yani nasÄ±l bilinen ve klasik nedenlerle baÅŸlayan, geliÅŸen ve olgunlaÅŸan kaÃ§Ä±nÄ±lmaz hastalÄ±klar varsa, kitlesel oluÅŸumlar, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mler ve sÃ¼reÃ§ler de bÃ¶yledir, zamanÄ± gelince olmasÄ± gerekenler, yaÅŸanmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmaz neden ve sonuÃ§lar vardÄ±r. Ã–rneÄŸin Yugoslavya'daki etnik iÃ§ savaÅŸ anakroniktir yani yanlÄ±ÅŸ zamanda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r, Ã§ok daha Ã¶ncelerde olmalÄ±ydÄ±. Fakat bilinmesi gereken bir diÄŸer altÄ±n kural ise, kaderin daima kendi planÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± ama son kararÄ± hÃ¼r iradenin verebileceÄŸidir, kasdedilen kavram eÄŸer gereken farkÄ±ndalÄ±k ve kararlÄ±lÄ±k iÃ§indeysek hÃ¼r iradenin kaderi yÃ¶nlendireceÄŸi ÅŸeklindedir. Tabii ki beceri ve istek sentezinin doruÄŸuna ulaÅŸabilmemiz ÅŸartÄ±yla...

Oysa insan toplumu hemen hemen her zaman kaderci olmayÄ± sevmektedir, tevekkÃ¼lle olaylarÄ± kabullenmekte, mÃ¼cadeleyi, Ã§abayÄ± Ã§abuk bÄ±rakmakta, deÄŸiÅŸim iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼nÃ¼ kÃ¶reltmektedir. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ cÃ¼mlesi olan "Milletin makus talihini yendik..." dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi, dÃ¼ÅŸÃ¼ncemizin bulunmaz bir Ã¶rneÄŸidir ve Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n kadere boyun eÄŸmeyenler sÄ±nÄ±fÄ±ndan olduÄŸunu bize kanÄ±tlamaktadÄ±r. Elbette ki tarihin akÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde benzer Ã¶rnekler her zaman pozitif deÄŸildirler, Adolf Hitler gibi sonuÃ§larÄ± negatif olan Ã¶rnekler de vardÄ±r. Ä°ÅŸte burada, Ã¼stteki yaklaÅŸÄ±m yerini bulmaktadÄ±r yani sorun gereken sÃ¼reÃ§ ve zaman iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼mlenememiÅŸ, ertelenmiÅŸÂ ve sonucun bedeli iki kat daha aÄŸÄ±r olmuÅŸtur. Birinci ve Ä°kinci BÃ¼yÃ¼k SavaÅŸlar'dan sÃ¶z ediyorum. Benzer sonuÃ§larÄ±, Filistin, Irak ve PKK Ã¶rneklerinde de bulabiliriz. TÃ¼m bu Ã¶rneklemelerde zaman/hÃ¼r irade iliÅŸkisi belirgin olarak kendisini gÃ¶sterir. Liderlerin veya yÃ¶netenlerin kiÅŸilikleri, becerileri ve zamanlamalarÄ± daima tarihin doÄŸal akÄ±ÅŸÄ±nÄ± etkilemekte ve yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirebilmektedir.

Ve tabii ki bu yazÄ±yÄ± okurken kaÃ§Ä±nÄ±lmaz doÄŸayÄ± unutmamanÄ±z gerekir, Ã¶rneÄŸin ÅŸu anda henÃ¼z ucunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kÃ¼resel Ä±sÄ±nma veya deprem gibi doÄŸal afetler, ÅŸu ya da bu nedenle kaderi etkileyecek niteliklere sahip olan insanlarÄ±n zamansÄ±z Ã¶lÃ¼mleri kaderin avantajÄ± olarak kabul edilirler yani biz maÃ§Ä± daima deplasmanda oynarÄ±z...

Biz zamanÄ± dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼neÅŸin etrafÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle Ã¶lÃ§eriz ve aynÄ± olay GÃ¼neÅŸ Sistemi'mizin tÃ¼m gezegenleri iÃ§in geÃ§erlidir. Bu dairesel karakteristik hareket, belki ebedi deÄŸildir ama bildiÄŸimiz kadarÄ±yla evrenin her yerinde geÃ§erlidir. DÃ¼nyamÄ±zda 24 saat yarÄ±sÄ± gece, yarÄ±sÄ± gÃ¼ndÃ¼z olan bir gÃ¼ndÃ¼r, bu bir periyottur, yÄ±lÄ±n mevsimlere bÃ¶lÃ¼nmesi gibi, burada karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkiler vardÄ±r, dÃ¼nya dÃ¶ner gece olur yine dÃ¶ner gÃ¼ndÃ¼z olur. Gezegenimizin rotasÄ± GÃ¼neÅŸ'e olan uzaklÄ±ÄŸÄ± orantÄ±sÄ±nda mevsimleri oluÅŸturur yani sÃ¶z konusu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸki budur, biz buradan zamanÄ± anlar ve Ã¶lÃ§eriz. Ä°ki gezegenin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkisi de bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir, birbirlerinden uzaklaÅŸÄ±r ve yaklaÅŸÄ±rlar, konumlarÄ± bize bir Ã¶lÃ§Ã¼ verir; kÄ±sacasÄ± olaylarla, hareketleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z. DÃ¶nemsel vizyon dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi Ã§ok eskidir Ã¶ylesine ki insanlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶zlem yaptÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nler kadar eskidir. Klasik Yunan'da yaÅŸamÄ±n dÃ¶nemsel yenilenmesi, baÅŸta Plato olmak Ã¼zere, Pythagoras, Heraclitus, Empadocles ve sonraki dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler tarafÄ±ndan anlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, ÅŸimdi bizler onlarÄ±n hesaplamalarÄ±nÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nce biÃ§imlerini yeniden keÅŸfediyor ya da hatÄ±rlÄ±yoruz...

Mundane Astroloji'ye gÃ¶re yÃ¼zyÄ±lÄ±mÄ±zda belirginleÅŸen kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸiÅŸimler ve artan tÃ¼revleri, Ã¼Ã§ dÄ±ÅŸ gezegenin dÃ¶nemsel dinamiÄŸine baÄŸlÄ±dÄ±r. Burada, sistematik bir dÃ¼zenleme gÃ¶remezsiniz ama olanlarÄ± anlamak ve kozmik sistemi tanÄ±mak, Ã¶zellikle entellektÃ¼eller iÃ§in ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±dÄ±r. Uzun yÄ±llar Ã¶nce, BBC Televizyonu'nunda Amerikan Ä°Ã§ SavaÅŸÄ± ile ilgili Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ bir belgesel yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. Acaba neden isyan o zamanda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±? Gerek JÃ¼piter, gerekse de SatÃ¼rn, UranÃ¼s, NeptÃ¼n ve Pluto ile Ä±lÄ±mlÄ± bir iliÅŸki iÃ§indeydiler; Gouchon'un "Kozmik DÃ¶nemsel indeks" indeki kayÄ±tlar doÄŸruydu ve bu indeks 20. YÃ¼zyÄ±l iÃ§in Ã¼nlÃ¼ tarihÃ§i-astrolog Andre Barbault tarafÄ±ndan desteklenmiÅŸti, "Les Astres et l'Histoire-1967 ve L'Astrologie Mondiale-1979". Barbault'un hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, antik Ã§aÄŸdan baÅŸlayÄ±p 1950'de biten savaÅŸ listeleri, Ã§ok etkileyicidir ayrÄ±ca tahmini kurban sayÄ±larÄ± da verilmiÅŸtir.

Ciddi bir Ã§alÄ±ÅŸma ve hesaplamanÄ±n sonunda, son Ã¼Ã§yÃ¼z yÄ±lda dÃ¶nemsellik yani tekrarlar aÃ§Ä±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lÃ¼r hatta daha da Ã¶tede Ã¶zgÃ¼n bir ritm vardÄ±r. EÄŸer Fransâ€ºz tarihÃ§i Bouthoul'un, Barbault'a yolladÄ±ÄŸÄ± 1740-1974 dÃ¶nemine ait savaÅŸ listesine "Le Defi de la Guerre 1976" gÃ¶z atÄ±lÄ±rsa sÃ¶z konusu ritm Ã§ok daha iyi gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bu iddia, Gronigen Ãœniversitesi, Dutch Polemological EnstitÃ¼sÃ¼ tarafâ€ºndan da desteklenmiÅŸtir, ayrÄ±ca Leiden Ãœniversitesi Sosyal AnlaÅŸmazlÄ±klar AraÅŸtÄ±rma Merkezi'de aynÄ± fikirdedir yani savaÅŸlarÄ±n dÃ¶nemselliÄŸi vardÄ±r. Barbault'nun savaÅŸlarla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda cevabÄ±nÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli soru, hiÃ§bir astroloÄŸun Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± tam olarak neden Ã¶nceden bilemediÄŸidir? Oysa, Gouchon cevabÄ± bulmuÅŸtur; beÅŸ dÄ±ÅŸ gezegenle ilgili hesaplar (JÃ¼piter'den Pluto'ya) Ã§ok net olarak Ã¼lkeler Ã§apâ€ºnda bir anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶stermektedir (Burada okuyucuyu sÄ±kmamak iÃ§in, yapÄ±lan uzun hesaplamalarÄ± ve grafikleri vermiyorum,Â merak edenler referanslarÄ± bulabilirler) Ã–zet olarak JÃ¼piter'in diÄŸer yavaÅŸ gezegenlere doÄŸru olan hareketinin eÄŸrisi savaÅŸ habercisiydi, buradaki dalgalanmalar, zÄ±tlaÅŸmalar ve Ã§akÄ±ÅŸmalar durumu gÃ¶steriyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± tamamen aynÄ± konumda baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

BurÃ§ ve fal astrolojisinden baÅŸkasÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yan okurlarÄ±mÄ±za durumu daha iyi anlatmak iÃ§in ÅŸÃ¶yle diyebilirim. Mundane de bir astroloji tÃ¼rÃ¼dÃ¼r ama fal deÄŸildir, istatistiklere ve Ã¶rneklere dayanÄ±r, Ã¶rneÄŸin JÃ¼piter belli bir zaman iÃ§inde belli hareketleri veya diÄŸer gezegenlerle belli konumlarÄ± oluÅŸturmuÅŸsa, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸâ€ºnda yaÅŸanan olaylar vardÄ±r ve bunlar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya konur. Ä°ÅŸte iki bÃ¼yÃ¼k savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nda, JÃ¼piter baÅŸta olmak Ã¼zere beÅŸ dÄ±ÅŸ gezegenin konumlarÄ± aynÄ±ydÄ±. 1950'de benzer bir durum daha yaÅŸandÄ± ama farklÄ±lÄ±klar vardÄ± ve bu kez dÃ¼nya savaÅŸÄ± yerine daha kÃ¼Ã§Ã¼k olan Kore SavaÅŸÄ± yaÅŸandÄ±. BirÃ§ok astroloÄŸa gÃ¶re, dÃ¶nemsel Ã§evrimlerÂ iyi gÃ¶stergedirler, dengenin derecelerini gÃ¶sterirler, ayrâ€ºca bu gÃ¶stergelerin ekonomik ve politik iliÅŸkilerde de geÃ§erli olduklarÄ± da kabul edilir.

YakÄ±n tarih bize daha iyi tablolar verir; 70'lerin sonuna doÄŸru dÃ¶nemsel indekslerin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ evresi, dÃ¼nya ekonomisinin sarsâ€ºlma dÃ¶nemine yani yÃ¼ksek enflasyona, artan iflaslara ve bÃ¼yÃ¼yen iÅŸÅŸizliÄŸe raslamâ€ºÅŸtâ€ºr. Aynâ€º dÃ¶nemde uluslararasÄ± iliÅŸkilerin kÃ¶tÃ¼leÅŸme hÄ±zÄ± artmÄ±ÅŸ ve Sovyetlerin AfganistanÄ±'Ä± iÅŸgali ile Ä°ran'daki fanatik devrim gercekleÅŸmiÅŸtir. 1983/84 dÃ¶neminde dÃ¶nemsel indeks yÃ¼kselmeye baÅŸlayâ€ºnca, ekonomide geÃ§ici dÃ¼zelmeler gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, uluslararasÄ± iliÅŸkiler daha yumuÅŸamâ€ºÅŸ, Gorbachov'â€ºn yâ€ºldâ€ºzâ€º parlarken, SSCB'de reformlar kolaylaÅŸmâ€ºÅŸtâ€ºr. 1989/90 dalgasâ€º zirveye ulaÅŸtâ€ºÄŸâ€ºnda ise, DoÄŸu Avrupa'nâ€ºn KomÃ¼nist diktatÃ¶rleri yÄ±kÄ±lÄ±rken, SSCB ile iliÅŸkiler kopmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ ve aynÄ± anda da ekonomik durum dÃ¼nya Ã§apÄ±nda yine kÃ¶tÃ¼leÅŸme sÃ¼recine girmiÅŸtir. Bu Ã¶rneklerdeki amaÃ§, son 300 yâ€ºldaki dÃ¶nemsel indekslerdir. Hipoteze gÃ¶re, yÃ¼kselen eÄŸriler hakim iyimserliÄŸi, gÃ¶receli dengeyi, yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve geliÅŸmeyi iÅŸaret etmektedir, alÃ§alan eÄŸriler ise, karÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸkiler evresini, yÄ±kÄ±mlarÄ±, pesimizmi, karmaÅŸayÄ± ve yine gÃ¶receli kaosu gÃ¶stermektedir. Ve bizim sorumuz, savaÅŸ indekslerinin bu hipotezi destekleyip, desteklemediÄŸidir? Daha aÃ§â€ºkÃ§asâ€º gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ki, eÄŸrilerin dÃ¼ÅŸme dÃ¶nemlerinde daha Ã§ok savaÅŸâ€ºn oluÅŸmasâ€º, yÃ¼kselme dÃ¶nemlerinden Ã§ok daha fazladâ€ºr ve iÅŸte bu, doÄŸrusal bir iliÅŸkinin gÃ¶stergesidir.

Elimizde Ã¶nemli bir referans var; Lentz Barâ€ºÅŸ AraÅŸtâ€ºrmalarâ€º Laboratuarâ€º DirektÃ¶rÃ¼ William Eckhardt'â€ºn 1991'de yazdâ€ºÄŸâ€º "DÃ¼nyadaki SavaÅŸ ve Barâ€ºÅŸ HarcamalarÄ±" adlÄ± kitap. Bu kitaptaki "1500-1990 arasâ€ºndaki SavaÅŸ ve SavaÅŸ nedenli Ã–lÃ¼mler" listesinin Ã¼zerinde duracaÄŸâ€ºz. Listede, 1700-1991 arasâ€ºnda 492 savaÅŸ var ve her birisindeki asgari Ã¶lÃ¼ sayâ€ºsâ€º binin Ã¼zerinde. TÃ¼m bu savaÅŸlarâ€ºn sonucunda, 134.880.000 insan yaÅŸamâ€ºnâ€º yitirmiÅŸ ve bu sayÄ± 18. YÃ¼zyâ€ºl'daki tÃ¼m Avrupa nÃ¼fusuna eÅŸit, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ise Britanya Adalarâ€º, Fransa ve Hollanda'nâ€ºn toplam nÃ¼fusu demek. Åžimdi bu savaÅŸlarâ€ºn baÅŸlangÄ±Ã§larÄ±nÄ± dÃ¶nemsel indekslere gÃ¶re kontrol edelim, ilginÃ§ bir sonuÃ§la karÅŸâ€ºlaÅŸacaÄŸâ€ºz...

492 savaÅŸâ€ºn baÅŸlangâ€ºÃ§larâ€º;

Â JÃ¼piter evresinde;Â -248Â +244 Â = 492

Â SatÃ¼rn evresinde;Â -254Â +238 Â = 492

Artâ€º veya eksiler dÃ¶nemsel Ã§â€ºkâ€ºÅŸ ve iniÅŸleri gÃ¶steriyor, farklar raslantâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini itmektedir. Ama asÄ±l Ã¶nemli olan JÃ¼piter'in iniÅŸ ve Ã§â€ºkâ€ºÅŸâ€ºnda oluÅŸan savaÅŸlardâ€ºr yani JÃ¼piter'in her iniÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda savaÅŸ vardÄ±r. Bir de Ã¶lÃ¼mlere bakalÄ±m...

1. 1.000'le 10.000 Ã¶lÃ¼m;Â Â Â 281 adet Â JÃ¼piter evresi -135 +146

2. 10.000'le 100.000 Ã¶lÃ¼m;Â Â 152Â Â "Â Â JÃ¼piter evresi - 74Â +Â 78

3. 100.000 kiÅŸiden Ã§ok Ã¶lÃ¼m; Â Â Â 59Â Â "Â Â JÃ¼piter evresi - 39Â +Â 20

Toplam Â Â Â Â 492

SavaÅŸlarâ€ºn, oluÅŸmalarâ€º ve bitiÅŸleri, dÃ¶nemsel evrenin geliÅŸi ve gidiÅŸi sâ€ºrasâ€ºndadâ€ºr ama biz bÃ¼yÃ¼k savaÅŸlara bakacaÄŸâ€ºz. Ã–nce JÃ¼piter, sonra da SatÃ¼rn ve UranÃ¼s'Ã¼n iniÅŸ ve Ã§â€ºkâ€ºÅŸ evrelerinde ortaya Ã§â€ºkan 59 savaÅŸ Ã¶nemlidir. 39 savaÅŸ JÃ¼piter'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ evresinde, 20'si yÃ¼kseliÅŸ evresinde Ã§â€ºkmâ€ºÅŸtâ€ºr, JÃ¼piter ve SatÃ¼rn evrelerinde ise, beÅŸ kez fazlalÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ve oran % 25.5'e yÃ¼kselir. Bu hesaplamalar uzundur, sizi ayrÄ±ntÄ±lardan uzak tutuyorum...

SonuÃ§ta genel bir orantâ€ºlamaya girersek, bÃ¼yÃ¼k savaÅŸlarâ€ºn % 92'sinden JÃ¼piter sorumludur ve Ã¶lÃ¼mlerin hemen tamamâ€º onun dÃ¶nemlerinde yer alâ€ºr. TÃ¼m savaÅŸlarda (492 savaÅŸ) yaklaÅŸâ€ºk 135 milyon insan Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. 59 mega-savaÅŸta Ã¶lenlerin sayâ€ºsâ€ºÂ 124 milyondur yani tÃ¼m Ã¶lenlerin % 92'si ve JÃ¼piter bu dÃ¶nemlerde yÃ¼kseliÅŸ evresindedir. Ve genel bir hesaplamaya gidersek, JÃ¼piter+SatÃ¼rn+UranÃ¼s'Ã¼n yÃ¼kseliÅŸ evrelerinde Ã¶lenlerin oranâ€º, tÃ¼m savaÅŸlarda Ã¶lenlerin % 83'Ã¼nÃ¼ oluÅŸtururlar...

Bu bir raslantâ€º mâ€ºdâ€ºr? Ã–yleyse neden sadece bu gezegenlere ait bir raslantâ€ºdâ€ºr?Â

Bu Ã§alâ€ºÅŸma ÅŸu sonuÃ§lara ulaÅŸâ€ºr...

"Â 2. TÃ¼m kurbanlarâ€ºn % 92'si, JÃ¼piter'in yÃ¼kseliÅŸinde Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

"Â 3. 22 mega-savaÅŸâ€ºn nedeni de, aynâ€º dÃ¶neme aittir.

"Â 4. 22 mega-savaÅŸâ€ºn 18'inde tÃ¼m kurbanlarâ€ºn % 88'i Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r; bunlar JÃ¼piter'in yÃ¼kseliÅŸindedir.

"Â 5. En kÃ¶tÃ¼ savaÅŸlar, JÃ¼piter'in dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ evresinin diÄŸer Ã¼Ã§ gezegen tarafâ€ºndan kâ€ºrâ€ºlma Ã§izgisinde Ã§â€ºkmâ€ºÅŸlardâ€ºr;Â buna "DehÅŸet Efekti" denir.

"Â 6. Bilinmeyen bir nedenle, JÃ¼piter dÃ¼nyanâ€ºn neresinde yÃ¼kselirse yÃ¼kselsin, savaÅŸlar genelde Avrupa'da Ã§â€ºkmaktadâ€ºrlar ya da Avrupa neden olmaktadâ€ºr. JÃ¼piter'in yÃ¼kseliÅŸ evresinde baÅŸlayan savaÅŸlar, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ evresinin baÅŸlangâ€ºcâ€ºna kadar bitmemiÅŸlerse, dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ evresinde Ã¶lÃ¼mler Ã§ok daha fazla olmaktadâ€ºr.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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Elbette ki, bÃ¼tÃ¼n tarihi olaylar, bu yaklaÅŸÄ±mÄ±n dâ€ºÅŸâ€ºnda da deÄŸerlendirilebilirler. Ãœzerinde Ã§alâ€ºÅŸÄ±lan sÃ¼re hemen hemen Ã¼Ã§ yÃ¼zyÄ±lÄ± kapsâ€ºyor ama geÃ§en zaman iÃ§inde dÃ¼nya nÃ¼fusu sekiz kat bÃ¼yÃ¼dÃ¼. SavaÅŸlar dÃ¼nyayâ€º son Ã¼Ã§yÃ¼z yâ€ºlda Ã§ok deÄŸiÅŸtirdiler; 18. YÃ¼zyâ€ºl'da Fransâ€ºz Devrimi'nden Ã¶nce Ã§ok az sayâ€ºda profesyonel asker vardÄ± yani askerlik azâ€ºnlÄ±k bir grubun mesleÄŸiydi ve bunlar devrimden sonra savaÅŸ sanatÄ±nÄ± kitlelere Ã¶ÄŸrettiler o zaman halk ordularÄ± doÄŸdu. EndÃ¼stri Devrimi sonucunda ise, silaha yÃ¶nelik bir savaÅŸ makinesi oluÅŸmuÅŸtu artâ€ºk kurbanlar milyonlarla sayâ€ºlâ€ºyordu. Buna raÄŸmen insanâ€ºn deÄŸeri hala vardâ€º ama bu deÄŸer acâ€ºnin ve gÃ¶zyaÅŸâ€ºnâ€ºn enflasyon katsayâ€ºsâ€ºyla Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼yordu. 20. YÃ¼zyâ€ºl'da savaÅŸlarâ€ºn artâ€ºÅŸâ€º bu acâ€º eÅŸiÄŸinin aÅŸâ€ºlmasâ€ºnâ€ºn sonucuydu, savaÅŸlar artarken insanlâ€ºÄŸâ€ºn acÄ± eÅŸiÄŸinin derecesi yani enflasyon katsayÄ±sÄ± aynâ€º oranda artmâ€ºyordu.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bu noktadayâ€ºz. Elde ettiÄŸimiz kozmolojik dÃ¶nemsel eÄŸri referanslarâ€º, astronomi ve burÃ§ falÄ± dâ€ºÅŸâ€ºndaki akademik astroloji ile yakâ€ºn ilgisi olmayanlar iÃ§in Ã§ok aÃ§â€ºk olmayabilir ama gÃ¼venilirdir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizler, GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin dÃ¼zenli ve ritmik hareketinin iÃ§indeyiz yani ayrâ€ºlmaz bir parÃ§asÄ±yÄ±z, mikrodan makro hareketleri gÃ¶zlemleyebilir ve yaÄŸmur bulutlarÄ±ndan yaÄŸmurun yaÄŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶nceden bildiÄŸimiz gibi, gezegenlerin hareketleriyle, yaÅŸadâ€ºÄŸâ€ºmâ€ºz olaylarÄ± dÃ¶nemsel yani zamansal olarak karÅŸâ€ºlaÅŸtÄ±rÄ±p kozmik ritmi ya da tekrarlarâ€º Ã¶ngÃ¶rebiliriz.

Åžu anki kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z, gezegensel evrelerin oluÅŸmalarâ€º dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle Antik Ã‡aÄŸ'daki kadar uyumlu deÄŸildir, geÃ§miÅŸte olduÄŸumuz kadar ÅŸimdi de karanlÄ±k uzay bizi Ã¼rkÃ¼tÃ¼yor, Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ dÃ¼nyadÄ±ÅŸÄ± canlâ€ºlar fobisi kadar bilinmeyen gÃ¼Ã§lerin bizi yÃ¶nlendirmesini de istemiyoruz, bir anlamda kendi kÃ¶tÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden mutluyuz hatta yeteri kadar kÃ¶tÃ¼ olduÄŸumuzdan da eminiz. Bu baÄŸlamda, bu tÃ¼r araÅŸtÄ±rmalar ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼ler, rahatsâ€ºz edici ve hatta bazâ€º algÄ± dÃ¼zeylerinde panik uyandÄ±rÄ±cÄ± sonuÃ§lar getiriyor. Oysa daha dikkatli olabilir, kimbilir belki de bugÃ¼n beÄŸenmediÄŸimiz bazÄ± antik yÃ¶neticiler gibi davranarak, gÃ¶k evrelerinin bizi kan ve savaÅŸa gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne inanabilir, mesnedimiz ne olursa olsun Ã§ok sevdiÄŸimiz bu acâ€º oyunundan biraz olsun kurtulabiliriz...Â Â

Not: 59 bÃ¼yÃ¼k savaÅŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± 1701-13 Ä°spanya iÃ§ savaÅŸÄ±dÄ±r, son alarak da 1992-96 Yugoslavya â€¹Ã§ SavaÅŸâ€º incelenmiÅŸtir. 1996 sonrasÄ± henÃ¼z deÄŸerlendirmeye alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r.

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