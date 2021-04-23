ZIP dosyası nedir ve nasıl açılır? .zip dosyası açma işlemi ve program önerisi

Bilgisayarda .zip uzantısı bilgisayarları ve dosyaları sıkıştırırken kullanılan bir uzantıdır. Dosyaları tek tek göndermek yerine sıkıştırarak daha küçük boyutlarda ve bir arada gönderebiliriz.

ZIP Dosyası Nedir?

Bilgisayarda .zip uzantısı, dosyaların ya da klasörlerin sıkıştırılması ve boyutunun küçülmesi anlamına gelmektedir. Bu sayede dosyalar hem daha küçük boyutlarda transfer edilir, hem de kısa sürede indirilebilir. Sıkıştırılmış dosya ve klasörler için zaman zaman farklı uzantılar da karşımıza çıkmaktadır fakat en sık kullanılanı .zip uzantısıdır.

ZIP Dosyası Nasıl Açılır?

Bilgisayarda .zip uzantılı dosyaları açabilmek için, bu uzantıya sahip dosyaları açabileceğiniz bir uygulama ya da program indirmeniz gerekir. Bu programlar uygulamaya göre farklı programlar olsa da, genellikle piyasada en çok kullanılan programlar bellidir.

ZIP Dosyası Açma İşlemi?

Bilgisayarınızda .zip uzantılı dosyayı açmak için ihtiyacınız olan programı indirdikten sonra, yapmanız gereken şey sıkıştırılmış dosyaları bu program aracılığıyla açmaktır. Dosyayı arşivden çıkar seçeneğine tıkladıktan sonra yapmanız gereken şey dosyanın nereye çıkarılacağını seçmektir. Seçtikten sonra arşivi dışa aktar diyerek sıkıştırılmış dosya içerisindeki tüm belge ve klasörleri istediğiniz yere çıkarabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

ZIP Dosyası Açma Programı

Sıkıştırılmış ya da .zip uzantılı dosyaları açabilen dünya üzerinde çok sayıda program bulunmaktadır. Bu programlardan bazıları daha alt segment olsa da, bazıları bilgisayarın hayatımıza ilk girdiği günlerden bu yana kullanılan programlardır. Bu programların başında tabiiki WinRAR ve WinZIP programları gelmektedir.

Eğer elinizde .zip uzantılı bir sıkıştırılmış dosya varsa, yukarıda iki programı kullanarak bu dosyalarınızı dışa aktarabilirsiniz. Eğer isterseniz bu iki programın alternatifi olan başka programlar da kullanabilirsiniz. Her iki ihtimalde de dosyalarınızı dışarı aktarır ve istediğiniz şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz.