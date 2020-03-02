Yeni 3DEXPERIENCE WORKS çözümü duyuruldu

Standart, Profesyonel ve Premium paket seçenekleriyle piyasaya sunulan SOLIDWORKS uygulamalarının kurulum, lisanslama ve güncelleme işlemleri 3DEXPERIENCE platformunda depolanan verilerle gerçekleştirilebilecek. Bu bağlantı ile SOLIDWORKS müşterileri, yıllardır yeni müşteri deneyimlerine yönelik tasarım ve mühendislik çalışmalarında faydalandıkları masaüstü uygulamaları kullanabilecek.

Ölçeklendirilebilir ürünler arasında her platformda, her türlü tarayıcıda çalışan yeni nesil tasarım uygulamaları 3D Creator ve 3D Sculptor yer alıyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların diğer onlarca 3DEXPERIENCE WORKS uygulamaları arasından yalnızca görevlerine uygun olanları seçip kullanarak SOLIDWORKS performanslarını çeşitlendirip geliştirmelerini sağlıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Dassault Systèmes SOLIDWORKS CEO’su Gian Paolo Bassi, “Müşteriler, tasarımdan fazlasını yapmak istiyor. Geliştirdikleri ürünleri canlı olarak deneyimlemek istiyorlar.Bu da tasarım, simülasyon, yönetişim, yönetim, üretim, en önemlisi de değer zinciri boyunca işbirliği açısından daha iyi bir performans gerektiriyor.Müşterilerimize işletmelerinde yararlanabilecekleri çözümler sunmak istiyoruz. Bu yüzden 3DEXPERIENCE WORKS’ü kolayca faydalanabilecekleri ve keşfedebilecekleri bir şekilde geliştirdik.” dedi.

3DEXPERIENCE platformunun konsept, tasarım, simülasyon, üretim, satış ve servis süreçlerindeki her bir unsur birbiriyle bağlantılı ve tek bir kesintisiz döngüde entegre edildi. Arzu eden SOLIDWORKS kullanıcıları, SOLIDWORKS’ün klasik masaüstü sürümünü satın almaya devam edebilirler ancak müşteri odaklı yeni ürünümüz tasarlama, , yaratım süreçleri ve uygulama için size ekstra zaman kazandıracaktır.Eğitim amaçlı ve yeni girişimlere yönelik benzer ürünlerle o alanlarda da değer yaratmayı planlıyoruz.”