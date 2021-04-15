USB Flash Bellek virüs temizleme işlemi nasıl yapılır? Flashtan Bellekten virüs nasıl temizlenir hakkında bilgi

Veri aktarımı için sıklıkla kullanılan cihazlar arasında şüphesiz Flash belleklerde yer almaktadır. Kullanımı oldukça kolay olan Flash belleklerin sayesinde istenilen türde dosyaları cihazlardan birinden diğer cihazlara aktararak veri akılı sağlanır.

İstenilen dosyalar ile birlikte, virüsler, kötü amaçlı olan yazılımları bütün diğer cihazlara da bulaştırabilmek mümkündür. Eğer Flash belleğin içerisinde bir virüs bulunuyorsa bilgisayar ve özellikle veriler büyük risk altındadır. Fakat virüs temizlemek oldukça basit olan ve herkesin kolaylıkla uygulanabileceği bir işlemdir. Flash bellekte bulunan ve görünmeyen virüslerin görünür hale gelmesini sağlayarak temizleyebilmenin basit yollarını bu yazıda belirtiyoruz.

USB Flash Bellek Virüs Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Virüsleri temizlemenin basit yollarından biri bilgisayardaki başlat menüsündeki arama bölümüne CMD yazılarak yapılır. CMD yazılmasının ardından Siyah bir pencere açılacaktır. Bu pencere komut istemi penceresidir. Komut penceresine Flash belleğin açıldığı bölge yazılır. Örnek verilecek olursa “E:” şeklinde. Otomatik şekilde alt satıra geçilir. Alt tarafa geçilmesinin ardından “-s –h /S /D *.*” komutu yazılır. Komut sistemi yine bir alt satıra geçecektir ve buraya “E:\>” komutu yazılır. Bu işlemlerin yapılması ile bilgisayarda virüs var ise bu virüsler ortaya çıkar.

Bunun ardında iyi bir virüs programı indirerek, virüs programı ile Flash bellek taratılmalıdır. Programda yer alan sil komutu ile virüslerin silinmesi sağlanabilir. Bilgisayarda yüklü olan antivirüs programı açılır ve “Bu Bilgisayar” a takılır. Flash belleğin üzerine sağ tıklanarak antivirüs programı ile belleği taratma seçeneğine tıklanır. Eğer bir virüs programı yüklemek istenmez ise bu işlemi Windows Defender ile taratarak gerçekleştirmek mümkündür.

Flashtan Bellekten Virüs Nasıl Temizlenir Hakkında Bilgi

Flash bellek kullanmak oldukça kolay olan işlerden biridir. Veri aktarımı için kullanılacak olan bu yöntemde virüsler ve kötü yazılımlar çok kolay yayılabilmektedir. Flash belleğin içerisindeki virüslerin ortaya çıkarılması ve bu virüslerin silinebilmesi için virüs programı kullanılabileceği gibi aynı şekilde program kullanılmadan yukarıda anlatıldığı şekli ile bilgisayara komut vererek ve Windows Defender ile taratılarak yapılabilir. Windows Defender ile taratma yapıldıktan sonra y ada antivirüs programları ile taratılma yapıldıktan sonra eğer virüs bulunursa kolaylıkla silme komutu vererek virüsler temizlenir.