Telegram indir - Telegram nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm mesajlaşma uygulaması

Ağustos 2013'te yayın hayatına başlayan ve Rus asıllı girişimci olan Pavel Durov tarafından programlama telegram anlık mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp ile özellikleri birebir aynı olsa da telegram güvenlik konusunda kullanıcılara daha iyi şeyler vaat ediyor. Diğer yandan kişisel bilgiler konusunda oldukça titiz bir politika izlemesi yeni kullanıcı kazanımında büyük rol oynuyor.

Telegram Nedir ve Ne İşe Yarar?

Telegram en basit anlatımla birden fazla platform ile entegre bir şekilde çalışabilen gerçek zamanlı bir mesajlaşma uygulamasıdır. İnternet tabanlı olması ve dünyanın her yerinde kullanılabilmesi kullanıcılara hareket özgürlüğü kazandırıyor. Hem mobil hem de masaüstü sürüme sahip olan Telegram kullanılabilirlik açısından da gelişmiş bir arayüz ile dikkat çekiyor.

Telegram ne işe yarar sorusuna cevap verirlerse WhatsApp ile birebir aynı özellikleri gösteren ancak kişisel bilgiler konusunda daha titiz olan bir platform olduğu söylenebilir. Anlık olarak mesajlaşma, video, ses ya da görsel gönderebilme ve herhangi bir konu başlığı altında grup oluşturma Telegram’ın en belirgin özellikleridir.

Telegram Nasıl İndirilir?

Telegram uygulamasını bilgisayarınıza indirebilmek için yapmanız gereken şey resmi web sitesini ziyaret etmek olacaktır. https://web.telegram.org/ adresi üzerinden masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarlarınız için Telegram’ın uygulamasını edinebilirsiniz. Apple ya da Android cihazlarınıza Telegram uygulamasını yüklemek için aşağıda ayrı ayrı verilen linkleri kullanabilirsiniz.

Telegram İos App Store İndirme Linki

App Store aracılığı ile iPad ya da iPhone telefonlarınıza Telegram uygulamasını yüklemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807

TELEGRAM İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Telegram Android Google Play İndirme Linki

Google Play Store üzerinden her türlü Android telefon içinde Telegram uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan edinebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger&hl=tr&gl=US

TELEGRAM ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Telegram Nasıl Yüklenir?

Telegram uygulamasını bilgisayarınıza yüklemek için yapmanız gereken resmi web sitesini https://web.telegram.org/ ziyaret ederek yükle seçeneğine tıklamak olacaktır. Tablet ya da telefonlarınız için Telegram uygulamasını edinmek istiyorsanız da Apple cihazlarda yukarıda yer alan App Store linkini, Android cihazlarda ise Google Play indirme linkini kullanabilirsiniz.

Telegram Nasıl Kullanılır?

Telegram uygulaması hakkında bilmeniz gereken tek şey WhatsApp ile neredeyse aynı özellikleri taşıdığıdır. Bir başka deyişle Telegram WhatsApp'ın rakibi olup aynı özelliklere sahip uygulamalar arasında bulunur. Telegram üzerinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmak için davetiye kodunuzun olması gerekiyor. Onun dışında cihazında Telegram uygulamasına sahip olan herkes ile rahatlıkla konuşabilirsiniz.

Telegram'ın Özellikleri Neler? Telegram İncelemesi

Dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip Telegram anlık mesajlaşma uygulaması denilince akıllara ilk gelen isimlerden birisi oluyor. Öne çıkan bir diğer detay ise Telegram’ın dünya genelinde bulunan serverları sayesinde mükemmel bir kullanım deneyimi yaşatması oluyor. Emojiler, çıkartmalar ve daha birçok özellikle eğlenceli kullanım sunan Telegram uygulamasını siz de yukarıdaki bağlantılardan cihazınıza indirebilirsiniz.

Telegram Nasıl Silinir?

Telegram uygulamasında bilgisayarınızdan kaldırmak için yapmanız gereken şey denetim masasına girip uygulama yapıldıktan sonra kaldır seçeneğine tıklamak olacaktır. Tablet ya da telefonlarımızı için ise ayarlar bölümünde yer alan uygulamalarım sekmesine giriş yaparak Telegram uygulamasını cihazınızdan silebilirsiniz.