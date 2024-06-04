‘Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde yapay zeka konuşuldu

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Teknoloji Liderleri Zirvesi, QNB Finansbank, İş Bankası, Kalyon PV, Vestel ve TOM Bank’ın ana sponsorluğunda, DataExpert’in katkıları ve BMI Business School’un organizasyonu ile gerçekleşti.

Şirketlerde teknoloji, yapay zeka ve dayanıklılığın değerlendirildiği zirvede, Türk teknolojisinin global pazarlardaki yerinin yanı sıra global trendlerin şirketlerin teknoloji stratejilerine ve yatırımlarına etkisi tartışıldı. CIO’lar, dijital dönüşümün sürdürülebilirliği ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı gibi konuları değerlendirdi.

Yapay zekanın iş dünyasına yönelik katkılarının ve iş süreçlerinin ele alındığı zirvede 20’nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer aldı. Program, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın “Yapay Zeka Çağında Yeşil ve Dijital Dönüşüm Odağında Birlikte Geliştirme” başlıklı açılış konuşmasıyla başladı.

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Zirvede yapay zekanın yerel yönetimlerin gündeminde olan ‘akıllı şehirler’e etkisi de konuşuldu. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için de birçok şehrin raporunu yöneten ve katkıda bulunan PwC’nin Şehirler ve Yerel Yönetimler Global Lideri Hazem Galal görüşlerini paylaştı.

Zirveyle ilgili görüşlerini paylaşan DataExpert Genel Müdürü Hasan Altunkaya şunları söyledi:

“BMI Business School ile iş birliği yaparak bu sene ikincisini düzenlediğimiz Teknoloji Liderleri Zirvesi’nde organizasyonların teknolojiye olan ihtiyaçlarını ve mevcut durumlarını ele aldık, hemen her sektöre ve alana dahil olan yapay zekanın süreçlere etkisini, şehirlerin dönüşüm sürecinde yapay zeka teknolojilerinin etkilerini değerlendirdik. Bugün iş dünyası, teknolojiyle birlikte hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm sürecinde ve yapay zekâ çağında yenilikleri organizasyonlara dahil etmek, iş süreçlerinin doğal bir parçası haline getirebilmek kritik öneme sahip. Global trendler, şirketlerin iş stratejilerini yeniden şekillendirirken, hızlı adaptasyon ve değişim kaçınılmaz hale geliyor. Teknolojinin iş sürecine dahil edilmesine aracılık eden liderler, geleceğe hazırlıklı olmanın ve krizlerle fırsatları doğru değerlendirmenin önemine değindi. Yarının ihtiyaçlarına bugün yanıt verebilen, dayanıklı ve esnek organizasyonlar, gelecekte de başarılı olacak. Bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz etkinlik oldukça verimli geçti. Tüm katılımcılara, destekçilerimize ve değerli konuşmacılarımıza teşekkür ederim.”

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Tekil konuşmalar ve panel oturumlarıyla devam eden Teknoloji Liderleri Zirvesi’nin “Liderlerin Gözünden Yapay Zeka” başlıklı ilk paneli PwC Türkiye Partneri ve CIO’su Cem Aracı’nın moderatörlüğünde, Vestel CEO’su Ergün Güler, TOM Bank CEO’su Onur Özkan ve FLO CEO’su Yenal Yıldırım’ın konuşmalarıyla devam etti.

600’ün üzerinde bireysel ziyaretçinin ve 350’nin üzerinde firmanın katılım sağladığı organizasyonda Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı dijitalleşme maratonunda şirketlerin dönüşümüne değinirken Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz ve Global IT, Bulut Mühendisliği Direktörü Burak Akusta son dönemin en önemli konularından üretken yapay zeka uygulamalarından bahsetti.

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Şirketlerin yapay zekâ uygulamalarının masaya yatırıldığı KP Law Yönetici Ortağı Avukat. Onur Küçük öncülüğünde gerçekleşen diğer bir panel, Cyberwise Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu, QNBEYOND Genel Müdür Yardımcısı Derya Düner, Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan’ın konuşmalarıyla tamamlandı.

Günün son oturumuna ise “Yapay Zeka İş Dünyasını Nasıl Dönüştürüyor” TFI TAB Gıda Yatırımları CIO’su Erman Karaca’nın panel başkanlığında, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve CIO’su Sabri Gökmenler, Sacuritas Bilgi Teknolojileri Ülke Yöneticisi ve CIO Aykut Yılmaz ve Hepsiburada CTO’su Alexey Shevenkov eşlik etti.

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Zirvenin ardından, DataExpert iş birliğiyle yürütülen En Etkin 50 Teknoloji Lideri Ödül Töreni gerçekleşti. Törende Türkiye’nin en önemli şirketlerinin teknoloji ve dönüşüm vizyonunu şekillendiren En Etkin 50 Teknoloji Lideri’ne de ödülleri takdim edildi.