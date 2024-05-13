×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması için başvurular devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#TEKNOFEST#Travelx Ideathon#Yarışma
TEKNOFEST TravelX Ideathon Yarışması için başvurular devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 10:58

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında THY (Türk Hava Yolları) yürütücülüğünde düzenlenen TravelX Ideathon Yarışması için başvurular 30 Haziran tarihine kadar devam ediyor.

Haberin Devamı

TravelX Ideathon Yarışması ile takımların yeni inovatif fikirler geliştirmeye teşvik edilmesi ve geliştirdikleri iş fikirlerinin birer projeye dönüşerek inovasyon odaklı, teknoloji değeri yüksek, ticari değere sahip, pazarlanabilen projeler olması amaçlanıyor. Yarışmaya en az 2 en fazla 4 kişilik takımlar halinde başvuru yapılabiliyor.

Her alandan lise öğrencisi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve/veya mezunu adayların alınacağı TravelX Ideathon Boothcamp ve Final Süreçleri olarak iki aşamadan oluşuyor.  

Bootcamp aşamasında yarışmacılar girişimcilik, sunum teknikleri ve en son teknolojiler üzerine kapsamlı eğitimler alıyor olurken ayrıca atölye çalışmalarına da katılacaklar. Türk Hava Yolları ve ekosistem mentörlerinden edinecekleri geri bildirimler ile de fikirlerini olgunlaştırarak projelerini sunma fırsatı yakalayacaklar. İkinci aşama olan Final Sürecinde ise Bootcamp sonrasında belirlenen takımlar final sunumları için TEKNOFEST Adana'da buluşacaklar.

Haberin Devamı

Yarışmacılar Üretken yapay zeka (GenAI), blokzincir, makine öğrenmesi, NFT, arttırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik/genişletilmiş gerçeklik (AR/VR/XR) ve metaverse gibi teknoloji dikeyleri özelinde belirlenen, Seyahat, Havacılık ve Kargo Planlama & Operasyon, Seyahatte Yolcu Deneyimi, Havacılıkta Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk, Satış ve Pazarlama Kanallarında Dijitalleşme temalarına odaklanarak fikirlerini geliştirebilecekler.  

TEKNOFEST kapsamında ilk kez düzenlenen TravelX Ideathon yarışmasında THY tarafından her takım üyesine ayrı ayrı olmak üzere birinciliğe 90 bin mil, ikinciliğe 60 bin mil, üçüncülüğe ise 30 bin mil ödül verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEKNOFEST#Travelx Ideathon#Yarışma

BAKMADAN GEÇME!