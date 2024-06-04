TEKNOFEST Drone Şampiyonası başvuruları başladı

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TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın üç etap halinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

Birinci etap : 24-25 Ağustos 2024 - Burdur

İkinci etap : 21-22 Eylül 2024 - Mersin

Bu iki etap sonunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, TEKNOFEST 2024 Adana’da düzenlenecek olan büyük finalde yarışma hakkı kazanacak. Yarışmacılara ulaşım, yemek, konaklama ve servis gibi imkanlar sunulurken, finalde derece giren sporculara büyük ödüller verilecek.

Birinci 50.000 TL / İkinci 40.000 TL / Üçüncü 30.000 TL

Büyük finalin birincisi ayrıca TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme şansını elde edecek.