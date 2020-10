Tahir Otlu: Korkuları bir kenara bırakarak ilk adımın atılmasını hedefliyoruz

-Türkiye’deki genç girişimcilerden birisiniz. Peki Tahir Otlu’nun serüveni nasıl başladı?



Mesaili çalışma sürecim boyunca sürekli ilgimi çeken e-ticaret hakkında araştırmalar yaptım ve vaktimin çoğunu bu konuda çalışarak geçirdim. Bir noktadan sonra bütün odağımı bu işe vermem gerektiğini ve insanları aydınlatma zamanımın geldiğini fark ettim.3 yılı aşkın süredir e-ticaret sektörüyle ilgili tecrübelerimi markalara ve kişilere Ekva Group Eğitim ve Danışmanlık şirketim vasıtasıyla aktarıyorum. 5 e-ticaret mağazam ve birçok projede yatırımlarım bulunuyor.



- Şirketiniz dışında bilgilerinizi aktardığınız başka bir alan var mı?



Tabii ki, bulunduğum sektörde insanların daha fazla bilinçlenmesi için 2017'den beri ücretsiz olarak online ve yüz yüze eğitimler düzenliyorum. Bununla birlikte "Amazon’da Para Kazanma Yöntemleri" ve "A'dan Z'ye E-ticaret ve Dijital Pazarlama" adlı iki kitap yazdım. İlk kitabım Amazon üzerinden 13 ülkede satışa çıktı ve elde edilen gelirleri Türkiye’de bulunan yardım kuruluşlarına bağışladım. 2. kitabıma ise şu an son projemi sunduğum seminerime katılan kişilere ücretsiz olarak ulaşma imkanı sağlıyorum.



- Küresel pazarın büyümesi, son dönemdeki pandemi süreci e-ticaretin artışını da beraberinde getirdi. Sizin ve çalışmalarınızın sektörden farkı nedir?



Sektörde bulunduğum süre boyunca bir şey fark ettim. Bildiğimiz ticarette her zaman ciddi sermaye ile başlayan başarılı olur ve yükselir. E-ticaret hakkında da insanlar bu düşünceye yönleniyordu ve bu işe girerken çok fazla soru işaretleri taşıyorlardı. Tabii ekibimle birlikte bu konuyu derinlemesine analiz ederek, çalışmalara başladık ve "Sermayesiz E-ticaret Projesi’ni hayata geçirdik. İnsan doğası gereği her zaman risk almaktan kaçınır. Bu nedenle riski en aza indirerek, insanları bu işi yapmaya motive edecek şekilde projemizi geliştirdik. Ekva Group olarak birçok projeye imza attık fakat son dönemde bu proje için göz bebeğimiz diyebilirim.

- Gözleriniz parlayarak anlattığınız bu Sermayesiz E-ticaret Projesi’nin detayları nedir?



Bu projeye katılan girişimciler ya da girişimci adayları kendi e-ticaret markalarını yaratırken karşılaşacakları ağır operasyonlara ya da risklere bulaşmıyor. O kısmı bir danışmanlık şirketi olarak tamamen biz üstleniyoruz. Böylece bu işi yapmak isteyen herkese e-ticarette markalaşma imkanı sağlıyoruz. Markalaşma derken gerçekten her anlamda markalaşmaktan söz ediyorum. Ürün, depo, ekip, e-ticaret sitesi, dijital pazarlama eğitimi, yurt içi ve yurt dışı pazar yerleri eğitimi, kurumsal kimlik, marka iletişimi, müşteri ilişkileri ve doğrudan satış eğitimi gibi birçok alanda gelişimin bütün süreçlerine destek oluyoruz.

- Bu işe adım atmak isteyenler için üzerinde çalışılmış bir proje gibi görünüyor. Tahir Otlu ve ekibi Sermayesiz E-ticaret Projesi ile tam olarak neyi amaçlıyor ve nasıl geliştirmeyi düşünüyor?

Bu projenin asıl amacı bireylerin korkularını bir kenara bırakarak istedikleri işe başlamalarını sağlamak. Yani girişimciler markalarını oluştururken zorlanmadan, daha kısa sürede yükselebilecekler. Şu an dijital platformları kullanarak, yurt içi pazar yerlerinin yanı sıra yurt dışı pazar yerlerini de açarak, öğrenmelerini sağlıyoruz.Bu sayede projeye katılan girişimciler çok büyük kitlelere markasını tanıtabiliyor ve türk lirası, dolar ve euro gibi farklı para birimleri ile ürün satışı yapmayı deneyimleme fırsatı buluyorlar.Projenin en dikkat çekici kısmı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek, eklediğimiz e-ihracat eğitimi ile isteyen istediği ülkeye ürünlerini satıp, markasını tüm dünyaya tanıtabilecek. Bu şekilde tamamen sermayesiz ve stoksuz bir e-ticaret altyapısı kurmuş oluyoruz. Projelerimizi geliştirmek için sürekli araştırma halindeyiz ve danışanlarımızın sorunlarından çok fazla ders çıkarıyoruz.



- Son olarak bir türlü girişim adımı atamayan adaylara ne söylemek istersiniz?



E-ticaret girişim planını hayata geçirmek için şu an en uygun zaman diyebilirim. Çünkü dijital çağın gerektirdiği gibi yaşamak şart ve başarısız bile olsanız kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Ekosisteme dahil olun. Hatta daha önce bir işe girmiş ve batırmışsanız şu an 1-0 öndesiniz demektir.



Bu bir ilandır.