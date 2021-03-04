Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Listenin yerli albümler kategorisinin zirvesinde Gazapizm’in ‘Hiza’ albümü yer alırken, yabancılar listesinin ilk sırasında ise The Weeknd’in ‘The Highlights’ albümü bulunuyor.
Muud’un Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Gazapizm’in Hiza albümü oldu. Geçen yıl Şubat ayında dinleyiciyle buluşan albümde 10 parça yer alıyor. Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen “Unutulacak Dünler” adlı parçanın da yer aldığı albümde Gaye Su Akyol, Deniz Sungur ve Cem Adrian’la yapılan düetler bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd’in geçen ay çıkışını yapan ve 18 hit parçasının sıralandığı ‘The Highlights’ albümü yerleşti.
Şubat ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ‘Hiza’yı Kahraman Deniz'in ‘6’ ve Gülben Ergen’in ‘Seni Kırmışlar’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların ilk üç sırasında, Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın ‘Öptüm Nefesinden’, Tuğçe Kandemir ve Eypio’nun ‘Seni Öptüğüm Sokak’ ve Oğuzhan Koç’un ‘Hepsi Geçiyor’ parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli ve Tuğçe Kandemir oldu. Ayrıca Anadolu Rock türünün kurucularından, unutulmaz sanatçı Barış Manço da şubat ayında en çok dinlenenler arasındaydı. Sanatçı, en çok dinlenen yerli albümlerde altıncı sıraya yerleşirken, en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde de yer aldı.
The Weeknd zirveden inmiyor
Muud’un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd’ın ‘The Highlights’ albümünü INNA’nın ‘Nirvana’ ve ödül rekortmeni Billie Eilish’in ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ albümü takip etti. Yabancı single’ların ilk üçünde INNA ‘Nirvana’, Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj ‘Bang Bang’ ve Rita Ora, David Guetta, Imanbek ‘Big (feat. Gunna)’ var. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçü ise haftalardır zirvede konumlanan The Weeknd, Billie Eilish ve INNA. Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Şubat ayının en çok dinlenenleri şöyle:
Muud en çok dinlenen yerli albümler
Gazapizm - HİZA
Kahraman Deniz - 6
Gülben Ergen - Seni Kırmışlar
Sibel Can - Hayat
Cem Adrian - Solmayan Şarkılar
Barış Manço - Mançoloji, Vol. 1
Tepki – Şehir Efsanesi (Deluxe)
Merve Özbey - Devran
Ogün Sanlısoy - Yaşamaya Devam
Murda & Ezhel - Made In Turkey
Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden
Tuğçe Kandemir & Eypio - Seni Öptüğüm Sokak
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor
İkilem - Bir Sebebi Var
Sıla, Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader
Ersay Üner - Seni Soruyorlar
Tuğkan - Kusura Bakma
Zeynep Bastık - Boş Yapma
Hadise - Küçük Bir Yol
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Oğuzhan Koç
Mustafa Ceceli
Tuğçe Kandemir
İkilem
Zeynep Bastık
Sıla
Bilal Sonses
Ersay Üner
Tuğkan
Barış Manço
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
The Weeknd - The Highlights
INNA - Nirvana
Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
Ariana Grande – Positions
Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon
Harry Styles - Fine Line
Doja Cat – Hot Pink
Taylor Swift – folklore
Juice WRLD - Legends Never Die
Post Malone - Hollywood's Bleeding
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
INNA - Nirvana
Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang
Rita Ora, David Guetta, Imanbek - Big (feat. Gunna)
Billie Eilish - everything i wanted
The Weeknd - Blinding Lights
Regard - Ride It
SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]
The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)
LP - Lost on You
SHAED, ZAYN – Trampoline
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
The Weeknd
Billie Eilish
INNA
Ariana Grande
Harry Styles
Doja Cat
Pop Smoke
Juice WRLD
Post Malone
Lewis Capaldi