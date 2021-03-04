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Teknoloji
Haber Giriş: 04.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı

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Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud’un Şubat ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Listenin yerli albümler kategorisinin zirvesinde Gazapizm’in ‘Hiza’ albümü yer alırken, yabancılar listesinin ilk sırasında ise The Weeknd’in ‘The Highlights’ albümü bulunuyor.

Muud’un Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Gazapizm’in Hiza albümü oldu. Geçen yıl Şubat ayında dinleyiciyle buluşan albümde 10 parça yer alıyor. Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen “Unutulacak Dünler” adlı parçanın da yer aldığı albümde Gaye Su Akyol, Deniz Sungur ve Cem Adrian’la yapılan düetler bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd’in geçen ay çıkışını yapan ve 18 hit parçasının sıralandığı ‘The Highlights’ albümü yerleşti.  

Şubat ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ‘Hiza’yı Kahraman Deniz'in ‘6’ ve Gülben Ergen’in ‘Seni Kırmışlar’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların ilk üç sırasında, Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın ‘Öptüm Nefesinden’, Tuğçe Kandemir ve Eypio’nun ‘Seni Öptüğüm Sokak’ ve Oğuzhan Koç’un ‘Hepsi Geçiyor’ parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli ve Tuğçe Kandemir oldu. Ayrıca Anadolu Rock türünün kurucularından, unutulmaz sanatçı Barış Manço da şubat ayında en çok dinlenenler arasındaydı. Sanatçı, en çok dinlenen yerli albümlerde altıncı sıraya yerleşirken, en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde de yer aldı. 

The Weeknd zirveden inmiyor 

Muud’un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd’ın ‘The Highlights’ albümünü INNA’nın ‘Nirvana’ ve ödül rekortmeni Billie Eilish’in ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ albümü takip etti. Yabancı single’ların ilk üçünde INNA ‘Nirvana’, Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj ‘Bang Bang’ ve Rita Ora, David Guetta, Imanbek ‘Big (feat. Gunna)’ var. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçü ise haftalardır zirvede konumlanan The Weeknd, Billie Eilish ve INNA. Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Şubat ayının en çok dinlenenleri şöyle:  

Muud en çok dinlenen yerli albümler 

Gazapizm - HİZA 

Kahraman Deniz - 6 

Gülben Ergen - Seni Kırmışlar 

Sibel Can - Hayat 

Cem Adrian - Solmayan Şarkılar 

Barış Manço - Mançoloji, Vol. 1 

Tepki – Şehir Efsanesi (Deluxe) 

Merve Özbey - Devran 

Ogün Sanlısoy - Yaşamaya Devam 

Murda & Ezhel - Made In Turkey  

Muud en çok dinlenen yerli single’lar 

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden 

Tuğçe Kandemir & Eypio - Seni Öptüğüm Sokak 

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor 

İkilem - Bir Sebebi Var 

Sıla, Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi 

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader 

Ersay Üner - Seni Soruyorlar 

Tuğkan  - Kusura Bakma 

Zeynep Bastık - Boş Yapma 

Hadise - Küçük Bir Yol  

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar 

Oğuzhan Koç 

Mustafa Ceceli 

Tuğçe Kandemir 

İkilem 

Zeynep Bastık 

Sıla 

Bilal Sonses 

Ersay Üner 

Tuğkan 

Barış Manço  

Muud en çok dinlenen yabancı albümler 

The Weeknd - The Highlights 

INNA - Nirvana 

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? 

Ariana Grande – Positions 

Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon 

Harry Styles - Fine Line 

Doja Cat – Hot Pink 

Taylor Swift – folklore 

Juice WRLD - Legends Never Die 

Post Malone - Hollywood's Bleeding  

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar 

INNA - Nirvana 

Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang 

Rita Ora, David Guetta, Imanbek - Big (feat. Gunna) 

Billie Eilish - everything i wanted 

The Weeknd - Blinding Lights 

Regard - Ride It 

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix] 

The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life) 

LP - Lost on You 

SHAED, ZAYN – Trampoline  

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar 

The Weeknd 

Billie Eilish 

INNA 

Ariana Grande 

Harry Styles 

Doja Cat 

Pop Smoke 

Juice WRLD 

Post Malone 

Lewis Capaldi 

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