Muud’un Şubat ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Gazapizm’in Hiza albümü oldu. Geçen yıl Şubat ayında dinleyiciyle buluşan albümde 10 parça yer alıyor. Sosyal medya platformlarında popüler hale gelen “Unutulacak Dünler” adlı parçanın da yer aldığı albümde Gaye Su Akyol, Deniz Sungur ve Cem Adrian’la yapılan düetler bulunuyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd’in geçen ay çıkışını yapan ve 18 hit parçasının sıralandığı ‘The Highlights’ albümü yerleşti.

Şubat ayı boyunca en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde ‘Hiza’yı Kahraman Deniz'in ‘6’ ve Gülben Ergen’in ‘Seni Kırmışlar’ albümleri takip etti. En çok dinlenen single’ların ilk üç sırasında, Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar’ın ‘Öptüm Nefesinden’, Tuğçe Kandemir ve Eypio’nun ‘Seni Öptüğüm Sokak’ ve Oğuzhan Koç’un ‘Hepsi Geçiyor’ parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar Oğuzhan Koç, Mustafa Ceceli ve Tuğçe Kandemir oldu. Ayrıca Anadolu Rock türünün kurucularından, unutulmaz sanatçı Barış Manço da şubat ayında en çok dinlenenler arasındaydı. Sanatçı, en çok dinlenen yerli albümlerde altıncı sıraya yerleşirken, en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde de yer aldı.

The Weeknd zirveden inmiyor

Muud’un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde The Weeknd’ın ‘The Highlights’ albümünü INNA’nın ‘Nirvana’ ve ödül rekortmeni Billie Eilish’in ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ albümü takip etti. Yabancı single’ların ilk üçünde INNA ‘Nirvana’, Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj ‘Bang Bang’ ve Rita Ora, David Guetta, Imanbek ‘Big (feat. Gunna)’ var. En çok dinlenen yabancı sanatçıların ilk üçü ise haftalardır zirvede konumlanan The Weeknd, Billie Eilish ve INNA. Muud’un 10’ar sanatçıdan oluşan Şubat ayının en çok dinlenenleri şöyle:

Muud en çok dinlenen yerli albümler

Gazapizm - HİZA

Kahraman Deniz - 6

Gülben Ergen - Seni Kırmışlar

Sibel Can - Hayat

Cem Adrian - Solmayan Şarkılar

Barış Manço - Mançoloji, Vol. 1

Tepki – Şehir Efsanesi (Deluxe)

Merve Özbey - Devran

Ogün Sanlısoy - Yaşamaya Devam

Murda & Ezhel - Made In Turkey

Muud en çok dinlenen yerli single’lar

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden

Tuğçe Kandemir & Eypio - Seni Öptüğüm Sokak

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor

İkilem - Bir Sebebi Var

Sıla, Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi

Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader

Ersay Üner - Seni Soruyorlar

Tuğkan - Kusura Bakma

Zeynep Bastık - Boş Yapma

Hadise - Küçük Bir Yol

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Oğuzhan Koç

Mustafa Ceceli

Tuğçe Kandemir

İkilem

Zeynep Bastık

Sıla

Bilal Sonses

Ersay Üner

Tuğkan

Barış Manço

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

The Weeknd - The Highlights

INNA - Nirvana

Billie Eilish - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Ariana Grande – Positions

Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon

Harry Styles - Fine Line

Doja Cat – Hot Pink

Taylor Swift – folklore

Juice WRLD - Legends Never Die

Post Malone - Hollywood's Bleeding

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

INNA - Nirvana

Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang

Rita Ora, David Guetta, Imanbek - Big (feat. Gunna)

Billie Eilish - everything i wanted

The Weeknd - Blinding Lights

Regard - Ride It

SAINt JHN - Roses [Imanbek Remix]

The Black Eyed Peas & J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

LP - Lost on You

SHAED, ZAYN – Trampoline

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

The Weeknd

Billie Eilish

INNA

Ariana Grande

Harry Styles

Doja Cat

Pop Smoke

Juice WRLD

Post Malone

Lewis Capaldi