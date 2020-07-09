Steam yaz indirimleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?

Popüler oyun platformu Steam’in 2020 yılı 'Yaz İndirimleri' 25 Haziran itibariyle başladı. Bünyesinde 30 bini aşkın oyun bulunduran Steam'in "2020 Yaz İndirimleri" kapsamında yüzlerce oyunun fiyatında yüzde 80'e varan indirimler yapıldı. Steam Yaz İndirimleri her yıl olduğu gibi bu yıl 2 hafta boyunca devam edecek. Steam Yaz İndirimleri 9 Temmuz 2020, yani bugün saat 20.00 itibarıyla sona erecek.

Steam'in hangi oyunları indirime girdi?





Football Manager 2020: 109,50 TL

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 16,50 TL

Cities: Skylines: 12,25 TL

A Plague Tale: Innocence: 44,20 TL

Mount & Blade II: Bannerlord: 119,99 TL

Metro 2033 Redux: 7,75 TL

The Evil Within: 21,59 TL

The Evil Within 2: 40,20 TL

Assassin's Creed Odyssey: 88,77 TL

Jurassic World Evolution: 42,75 TL

Red Dead Redemption 2: 239,20 TL

Borderlands 3: 154,50 TL

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition: 22,49 TL

Hitman GOTY Edition : 24,78 TL

Dark Souls III: 44,75 TL

Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL

Rise of the Tomb Raider: 22,25 TL

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 66,11 TL

Sonic Generation Collection: 1,55 TL

Resident Evil 2 : 89,50 TL

Resident Evil 3:170,94 TL

PUBG: 43,50 TL

Little Nightmares: 7,75 TL

Alien: Isolation: 14,75 TL

Plants vs. Zombies GOTY Edition: 2,00 TL

Yakuza 0 : 15,00 TL

Payday 2: 1,85 TL

Hollow Knight: 12,00 TL

Ori and the Blind Forest: 7,81 TL

Resident Evil 7 Biohazard: 29,37 TL

DOOM: 29,70 TL

DOOM Eternal: 99,50 TL

Mortal Kombat 11:32,80 TL

Dirt Rally 2.0: 15,25 TL

Devil May Cry 5: 89,50 TL

Metro Exodus: 112,05 TL

Mount & Blade Legacy Collection: 19,95 TL

Portal 2: 3,70 TL

Dead by Daylight: 12,40 TL

Terraria: 9,00 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : 45,99 TL