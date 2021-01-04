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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 04.01.2021 - 09:45 | Son Güncelleme:

Steam açıkladı: İşte 2020 yılının en iyi oyunları

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Steam açıkladı: İşte 2020 yılının en iyi oyunları
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Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Steam, 2020 yılına damga vuran oyunları değerlendirdi, en iyileri açıkladı. Bakın listede hangi oyunlar kendine yer bulabildi?

Steam'in arkasındaki isim olan Valve, 2020 yılı özelinde oyun dünyasının kazananlarını açıkladı. 10 farklı kategoride değerlendirilen oyunları Steam kullanıcıları puanladı ve en iyiler bu şekilde ortaya çıktı.

Steam'in kategorilerindeki en önemli kısım ise Yılın Oyunu (GOTY) oldu. Red Dead Redemption 2, Hades, Doom Eternal, Fall Guys ve Death Stranding yılın oyunu olmaya aday gösterildi. Ancak Red Dead Redemption 2, bu oyunları geride bırakarak yılın en iyi oyunu olmayı başardı.

Ödüllerde dikkat çeken bir diğer nokta ise yılın en iyilerinden biri olmak için söz konusu oyunun Kasım ayından sonra çıkması gerekiyor.

Yılın Oyunu

Red Dead Redemption 2

Yılın VR Oyunu

Half-Life: Alyx (Kazandı)
Phasmophobia
The Room VR: A Dark Matter
Thief Simulator VR
STAR WARS: Squadrons

Steam açıkladı: İşte 2020 yılının en iyi oyunları

Uzun süredir ilgi gören en iyi oyun

Counter-Strike: Global Offensive (Kazandı)
Among Us
Terraria
The Witcher 3: Wild Hunt
No Man's Sky

Arkadaşlarla Oynanan En İyi Oyun

Fall Guys: Ultimate Knockout (Kazandı)
Sea of Thieves
Borderlands 3
Deep Rock Galactic
Risk of Rain 2

En Yenilikçi Oynanış

Death Stranding (Kazandı)
Control Ultimate Edition
Superliminal
Noita
Teardown

Steam açıkladı: İşte 2020 yılının en iyi oyunları

Zengin Hikayeye Sahip En İyi Oyun

Red Dead Redemption 2 (Kazandı)
Detroit: Become Human
Mafia: Definitive Edition
Metro Exodus
Horizon Zero Dawn Complete Edition

Oyuncuları sinirlendiren listebaşı oyun

Apex Legends (Kazandı)
Crusader Kings III
Ghostrunner
EA SPORTS FIFA 21
GTFO

Görsel Şölen Sunan En İyi Oyun

Ori and the Will of the Wisps (Kazandı)
Battlefield V
There Is No Game: Jam Edition 2015
Marvel's Avengers
Black Mesa

En İyi Albümü Olan Oyun

DOOM Eternal (Kazandı)
Halo: The Master Chief Collection
Helltaker
Need for Speed Heat
Persona 4 Golden

Oynarken Rahatlatan En İyi Oyun

The Sims 4 (Kazandı)
Microsoft Flight Simulator
Satisfactory
Untitled Goose Game
Factorio



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