Steam açıkladı: İşte 2020 yılının en iyi oyunları
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Steam, 2020 yılına damga vuran oyunları değerlendirdi, en iyileri açıkladı. Bakın listede hangi oyunlar kendine yer bulabildi?
Steam'in arkasındaki isim olan Valve, 2020 yılı özelinde oyun dünyasının kazananlarını açıkladı. 10 farklı kategoride değerlendirilen oyunları Steam kullanıcıları puanladı ve en iyiler bu şekilde ortaya çıktı.
Steam'in kategorilerindeki en önemli kısım ise Yılın Oyunu (GOTY) oldu. Red Dead Redemption 2, Hades, Doom Eternal, Fall Guys ve Death Stranding yılın oyunu olmaya aday gösterildi. Ancak Red Dead Redemption 2, bu oyunları geride bırakarak yılın en iyi oyunu olmayı başardı.
Ödüllerde dikkat çeken bir diğer nokta ise yılın en iyilerinden biri olmak için söz konusu oyunun Kasım ayından sonra çıkması gerekiyor.
Yılın Oyunu
Red Dead Redemption 2
Yılın VR Oyunu
Half-Life: Alyx (Kazandı)
Phasmophobia
The Room VR: A Dark Matter
Thief Simulator VR
STAR WARS: Squadrons
Uzun süredir ilgi gören en iyi oyun
Counter-Strike: Global Offensive (Kazandı)
Among Us
Terraria
The Witcher 3: Wild Hunt
No Man's Sky
Arkadaşlarla Oynanan En İyi Oyun
Fall Guys: Ultimate Knockout (Kazandı)
Sea of Thieves
Borderlands 3
Deep Rock Galactic
Risk of Rain 2
En Yenilikçi Oynanış
Death Stranding (Kazandı)
Control Ultimate Edition
Superliminal
Noita
Teardown
Zengin Hikayeye Sahip En İyi Oyun
Red Dead Redemption 2 (Kazandı)
Detroit: Become Human
Mafia: Definitive Edition
Metro Exodus
Horizon Zero Dawn Complete Edition
Oyuncuları sinirlendiren listebaşı oyun
Apex Legends (Kazandı)
Crusader Kings III
Ghostrunner
EA SPORTS FIFA 21
GTFO
Görsel Şölen Sunan En İyi Oyun
Ori and the Will of the Wisps (Kazandı)
Battlefield V
There Is No Game: Jam Edition 2015
Marvel's Avengers
Black Mesa
En İyi Albümü Olan Oyun
DOOM Eternal (Kazandı)
Halo: The Master Chief Collection
Helltaker
Need for Speed Heat
Persona 4 Golden
Oynarken Rahatlatan En İyi Oyun
The Sims 4 (Kazandı)
Microsoft Flight Simulator
Satisfactory
Untitled Goose Game
Factorio
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