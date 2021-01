Steam açıkladı: İşte 2020 yılının en iyi oyunları

Steam'in arkasındaki isim olan Valve, 2020 yılı özelinde oyun dünyasının kazananlarını açıkladı. 10 farklı kategoride değerlendirilen oyunları Steam kullanıcıları puanladı ve en iyiler bu şekilde ortaya çıktı.

Steam'in kategorilerindeki en önemli kısım ise Yılın Oyunu (GOTY) oldu. Red Dead Redemption 2, Hades, Doom Eternal, Fall Guys ve Death Stranding yılın oyunu olmaya aday gösterildi. Ancak Red Dead Redemption 2, bu oyunları geride bırakarak yılın en iyi oyunu olmayı başardı.

Ödüllerde dikkat çeken bir diğer nokta ise yılın en iyilerinden biri olmak için söz konusu oyunun Kasım ayından sonra çıkması gerekiyor.

Yılın Oyunu

Red Dead Redemption 2

Yılın VR Oyunu

Half-Life: Alyx (Kazandı)

Phasmophobia

The Room VR: A Dark Matter

Thief Simulator VR

STAR WARS: Squadrons



Uzun süredir ilgi gören en iyi oyun

Counter-Strike: Global Offensive (Kazandı)

Among Us

Terraria

The Witcher 3: Wild Hunt

No Man's Sky

Arkadaşlarla Oynanan En İyi Oyun

Fall Guys: Ultimate Knockout (Kazandı)

Sea of Thieves

Borderlands 3

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

En Yenilikçi Oynanış

Death Stranding (Kazandı)

Control Ultimate Edition

Superliminal

Noita

Teardown



Zengin Hikayeye Sahip En İyi Oyun

Red Dead Redemption 2 (Kazandı)

Detroit: Become Human

Mafia: Definitive Edition

Metro Exodus

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Oyuncuları sinirlendiren listebaşı oyun

Apex Legends (Kazandı)

Crusader Kings III

Ghostrunner

EA SPORTS FIFA 21

GTFO

Görsel Şölen Sunan En İyi Oyun

Ori and the Will of the Wisps (Kazandı)

Battlefield V

There Is No Game: Jam Edition 2015

Marvel's Avengers

Black Mesa

En İyi Albümü Olan Oyun

DOOM Eternal (Kazandı)

Halo: The Master Chief Collection

Helltaker

Need for Speed Heat

Persona 4 Golden

Oynarken Rahatlatan En İyi Oyun

The Sims 4 (Kazandı)

Microsoft Flight Simulator

Satisfactory

Untitled Goose Game

Factorio