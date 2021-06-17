realme 5G teknolojili cihazlarını Türkiye'ye getirecek

İlk oturumda GSMA, Counterpoint, realme ve Qualcomm’un liderleri, küresel 5G gelişimi ve fırsatları hakkındaki görüşlerini farklı bakış açılarını paylaşırken ikinci oturumda her bölgeyi temsilen bir video yayınlandı.

Counterpoint görevlilerinden Jan Stryjak 5G zirvesinde Türkiye’ye dair; ‘’Diğer birçok pazarda olduğu gibi, Türkiye de henüz 5G'yi piyasaya sürmedi ancak sürmeleri an meselesi. Özellikle Mart ayında Türk Telekom ve Nokia tarafından elde edilen dünya 5G hız rekorunun duyurulması başta olmak üzere, denemeler devam etmektedir. Bu arada, Türkiye'de 1. çeyrekte satılan akıllı telefonların dörtte birinden fazlası 5G özellikliydi, bu nedenle Türkiye 5G için iyi bir konumdadır ve bu yıl ticari 5G hizmetleri başlatıldığında talep artacaktır’’ açıklamalarında bulundu.

5G’nin Avrupa, Doğu Avrupa ve BDT’deki etkilerinden bahsedilen zirvede realme’nin 5G ürünlerini Türkiye’ye getireceği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan GT lansmanı ile çok yakında ilk amiral gemisini Türkiye’ye getireceğini açıklayan realme, yine bununla beraber yıl içinde 5G donanımlı, daha yüksek performanslı ürünlerini de Türkiye’ye getirecek. Böylrlikle realme 5G ürünleri ile kullanıcılar ilk defa 5G ağını kullanabilecekler. realme'nin 5G zirvesinde ortaya koyduğu 5G yol haritasına göre bu yıl realme GT, GT serisinin diğer modelleri, yeni nesil sayı serisi ve yepyeni bir Narzo serisini Türkiye'ye getirecek. Türkiye'de uygulanan 5G ürünlerinin genel performans avantajları ve ileri teknolojileri, tüketicilerin daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlayacak ve tüketiciler, 5G ağı yaygın olarak uygulandığında ilk kez 5G ağını deneyimleyebilecek.

Günümüzde satılan akıllı telefonların yarısı ila dörtte üçü arasında 5G kullanılan ve pazarda rekabetin arttığı görülen Çin’de de realme 5G işlemcisi ile ön plana çıkıyor. 2020 yılında ilk 5G akıllı telefonu X50’yi piyasaya süren realme, X50 modeli ile başlayarak daha iyi 5G deneyimi sunmak için yeni ürün tasarımı ve teknik yenilikleri araştırıyor. realme, bugün realme 7 5G ve yakın zamanda piyasaya sürülen realme X7 PRO olmak üzere 5G özelinde daha fazla ürün çeşitliliğine sahip. 5G ürün yol haritasında 5G modellerinin %40’ını görüyoruz, realme 2022’de bu rakamı %70’e çıkarmayı hedefliyor. realme, Snapdragon 888 işlemcili güçlü realme GT veya realme Narzo serisi gibi modelleriyle Rusya’ya lider 5G modellerini, Ukrayna’ ya da yakın zamanda realme GT ve realme 8 5G modellerini getirecek.