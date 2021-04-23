PSD Dosyası nedir ve nasıl açılır? PSD dosyası açma işlemi ve program önerisi

PSD, Photoshop programını kullanarak oluşturduğunuz bir dosyayı kaydettiğinizde, dosyanın kaydedildiği formatın adıdır.

PSD Dosyası Nedir?

PSD dosyası Photoshop'ta sonradan tekrar açılmak üzere kaydedilen dosyaların formatıdır. PSD dosyası içerisinde oluşturulmuş olan tüm katmanlar, yapılar ve şekiller kaydedilmiş bir şekilde bulunmaktadır. Tüm veriler dosya açıldığı zamanda yeniden işlenebilir haldedir. Aynı zamanda PSD dosyaları PSD olarak kullanılmaya devam edilebileceği gibi, farklı formatlara da dönüştürülebilirler. Örneğin bir PSD dosyasını PNG ya da JPG formatına dönüştürmek mümkündür.

PSD dosyalarının maksimum genişlik ve yüksekliği 30.000 piksel olabilmektedir. Aynı zamanda PSD dosyalarının boyutu en fazla 2 GB olabilir. 30.000 piksel ve 2 GB'dan büyük dosyalar oluşturmak için başka formatlar bulunmaktadır.

PSD Dosyası Nasıl Açılır?

PSD dosyaları ancak Photoshop uygulaması ile açılabilmektedir. Eğer PSD dosyalarını ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir programla açmak istiyorsanız, bu durumda GIMP kullanabilirsiniz. Fakat GIMP kullanarak PSD dosyalarını açsanız da, dosya içerisinde bulunan verileri işleyemezsiniz.

PSD Dosyası Açma İşlemi

PSD dosyalarını açabilmek için öncelikle bilgisayarınıza Photoshop programını kurmanız gerekmektedir. PSD dosyalarını herhangi bir program ya da uygulama kurmadan, tarayıcı üzerinden açmak isterseniz, bu durumda da paint.net adresini kullanabilirsiniz. Yine GIMP'de olduğu gibi bu site üzerinden PSD dosyalarınızı açabilirsiniz ama site dosya içerisindeki verileri işlemenize izin vermez. Bu verileri işlemek için mutlaka bir uygulama ve programa ihtiyacınız vardır.

PSD Dosyası Açma Programı

PSD dosyalarını açabilmek için Photoshop programı kullanılmaktadır. Fakat Photoshop programı dışında PSD dosyalarını açabilen başka program ve uygulamalar da bulunmaktadır. Bu program ve uygulamaları şu şekilde listeleyebiliriz:

Adobe Photoshop Elements

Paintshop Pro

Corel Draw

Aynı zamanda yine Adobe serisi içerisinde yer alan programlardan olan Premiere Pro, After Effects ya da Illustrator gibi programlar da PSD dosyalarını açabilmektedir.